Sfiorano quota due milioni le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. È il dato che emerge dal bollettino odierno pubblicato dal Ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore in particolare sono stati 155.659 i nuovi casi (ieri 197.552) e 157 i decessi (ieri 184), facendo salire così a 7.436.956 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 nel nostro Paese (compresi guariti e morti). Sono invece 1.943.979 gli attualmente positivi nel Paese.

Sono invece 139.038 le vittime del Covid-19 da febbraio 2020.

Quanto ai tamponi, quelli processati nelle ultime 24 ore sono stati 993.201 (ieri 1.220.266), col tasso di positiva sceso dal 16,2% di sabato al 15,7 per cento odierno.

Sono 1.595 i pazienti in terapia intensiva, 38 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 142. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.647, ben 717 in più rispetto a ieri.

Questi i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

509.128 in Lombardia

199.855 in Emilia Romagna

184.459 in Veneto

175.048 in Toscana

164.491 nel Lazio

157.759 in Campania

141.398 in Piemonte

111.777 in Sicilia

62.330 in Puglia

48.360 in Abruzzo

33.973 in Umbria

33.951 in Friuli Venezia Giulia

20.237 a Trento

27.713 in Calabria

16.812 in Liguria

15.181 in Sardegna

10.985 a Bolzano

10.823 nelle Marche

10.513 in Basilicata

4.874 in Valle d’Aosta

4.312 in Molise

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro