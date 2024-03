L’intervista più attesa della nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2, sarà certamente quella con Fedez. Il dialogo a tu per tu con il rapper è stato registrato ieri giovedì 28 marzo negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi e la sua messa in onda è programmata per il prossimo 9 aprile.

Fedez, le lacrime a Belve e la smentita sui nuovi flirt

Secondo le prime indiscrezioni, riportate dall’Adnkronos, l’intervista sarebbe stata particolarmente toccante, con il rapper commosso fino alle lacrime. Avrebbe parlato della crisi con Chiara Ferragni e dell’amore per i figli, e spiegato che attualmente la protezione dei due bambini resta la sua priorità, specificando che la recente decisione di non mostrare più il volto dei piccoli sui social è stata presa di comune accordo con la moglie. Davanti alle telecamere, Fedez ha smentito le ipotesi di un flirt amoroso con un’altra donna, in primis quello con Paola Di Benedetto, rimbalzato sui social nei giorni scorsi da una presunta fonte anonima vicina alla Ferragni, ma anche quello con una misteriosa amante con cui sarebbe stato avvistato a Parigi.

Il primo ‘no’ della Rai a Fedez

Pochi giorni fa in un’intervista al Corriere della Sera, Francesca Fagnani aveva ricordato le difficoltà di riuscire ad invitare Fedez nel format: “Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione ma a seguito delle polemiche post Festival di Sanremo è saltato tutto. È stata la Rai a bloccare la sua partecipazione e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti – aveva dichiarato – cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi parleremo anche di vita privata, e sono fiduciosa sul fatto che Federico sarà collaborativo”.

Intanto la giornalista ha annunciato che a fine aprile uscirà il suo libro, dedicato alla criminalità romana: “Ho messo a frutto il lavoro di questi anni”, tema di cui si è occupata assieme a quello delle carceri, portato anche nel suo monologo a Sanremo: “Le ho visitate e sono luoghi di grande dolore”.

