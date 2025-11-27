La trascrizione delle telefonata fra l’inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, e il russo Yuri Ushakov pubblicata da Bloomberg.

Steve Witkoff: Ciao Yuri.

Yuri Ushakov: Sì Steve, ciao, come stai?

SW: Voglio dirti una cosa. Penso, penso che se riuscissimo a risolvere la questione tra Russia e Ucraina, tutti salterebbero dalla gioia.

YU: Sì, sì, sì. Sì, devi risolvere solo un problema. [ride]

SW: Quale?

YU: La guerra russo-ucraina.

SW: Lo so! Come la risolviamo?

YU: Amico mio, voglio solo un tuo consiglio. Pensi che sarebbe utile se i nostri capi parlassero al telefono?

SW: Io farei quella telefonata e ribadirei che vi congratulate con il Presidente per questo risultato, che lo avete sostenuto, che lo avete sostenuto, che rispettate il fatto che lui sia un uomo di pace e siete davvero contenti che ciò sia avvenuto. Direi questo. Penso che da lì sarà una chiamata davvero molto positiva. Perché – lascia che ti dica cosa ho detto al Presidente. Ho detto al Presidente che voi…che la Federazione Russa ha sempre voluto un accordo di pace. È la mia convinzione. Ho detto al Presidente che io ci credo. E credo che la questione – il problema – sia che abbiamo due nazioni che fanno fatica a trovare un compromesso, e quando lo troveranno, avremo un accordo di pace. Sto persino pensando che forse potremmo stilare una proposta di pace in 20 punti, proprio come abbiamo fatto a Gaza. Abbiamo redatto un piano Trump in 20 punti, 20 punti per la pace, e penso che forse potremmo fare lo stesso con voi. Il punto è questo…

YU: Ok, ok amico mio. Penso che questo punto molto specifico i nostri leader potrebbero discuterlo. Steve, sono d’accordo con te sul fatto che lui si congratulerà, dirà che il signor Trump è un vero uomo di pace, e così via. Questo lo dirà.

SW: Voglio solo che tu dica, forse solo questo al Presidente Putin, perché sai che ho il massimo rispetto per il Presidente Putin.

YU: Sì, sì.

SW: Forse dice al Presidente Trump: ‘Sai, Steve Witkoff e Yuri Ushakov hanno discusso un piano molto simile in 20 punti per la pace, e questo potrebbe essere qualcosa che pensiamo potrebbe muovere un po’ l’ago della bilancia, siamo aperti a questo tipo di idee – a esplorare ciò che servirà per ottenere un accordo di pace’. Ora, detto tra me e te, io so cosa ci vorrà per ottenere un accordo di pace: Donetsk e forse uno scambio territoriale da qualche parte. Ma dico che invece di parlarne così, parliamo in modo più speranzoso, perché credo che arriveremo a un accordo. E penso, Yuri, che il Presidente mi darà molto spazio e molta discrezione per arrivare a questo accordo.

YU: Capisco…

SW: …quindi se possiamo creare questa opportunità, e poi io dico “ho parlato con Yuri Ushakov e abbiamo avuto una conversazione”, penso che ciò potrebbe portare a grandi risultati.

YU: Ok, sembra buono. Sembra buono.

SW: E un’altra cosa: Zelensky verrà alla Casa Bianca venerdì.

YU: Lo so. [ride]

SW: Andrò a quell’incontro perché mi vogliono lì, ma penso che, se possibile, dovremmo avere la telefonata con il tuo capo prima di quell’incontro di venerdì.

YU: Prima, prima – sì?

SW: Esatto. Ciao, ciao.

YU: Ciao.

[Fine della telefonata]

