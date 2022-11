L’inverno è arrivato e cosa c’è di meglio di gustarsi il tepore sul divano magari sotto una sofice coperta? Il catalogo di Netflix del mese di dicembre è ricco di scelte per tutti i gusti. Thriller, horror, commedie, romantici e per famiglie, proponiamo di seguito un’agile guida per scegliere cosa vedere.

I titoli più attesi a dicembre su Netflix

Pinocchio di Guillermo del Toro

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro e il premiato genio della stop-motion Mark Gustafson propongono la loro versione di Pinocchio, storia intramontabile di Carlo Collodi. Il famoso burattino di legno vivrà nel film una serie di avventure fantastiche tra vari mondi che rivelano il potere vitale dell’amore.

Emily in Paris 3

Terza e attesa stagione di Emily in Paris, le avventure della vita della protagonista che da Chicago va a vivere a Parigi per inseguire il lavoro dei suoi sogni. Dovrà scegliere se seguire il lavoro o la vita sentimentale.

Alice in Borderland 2

Torna il survival game di Alice in Borderland per la sua seconda stagione.

The Witcher, Blood Origin

Attesissima anche la nuova stagione prequel di The Witcher, Blood Origin, la storia dimenticata della creazione del primo prototipo di Witcher.

Serie Tv in streaming a dicembre 2022 su Netflix

Archer, Stagione 13 (1 dicembre)

Strada senza uscita, Stagione 1 (1 dicembre)

Hot Skull, Stagione 1 (2 dicembre)

L’estate in cui imparammo a volare, Stagione 2 Parte 1 (2 dicembre)

La flor más bella, Stagione 1 (7 dicembre)

Odio il Natale, Stagione 1 (7 dicembre)

Smiley, Stagione 1 (7 dicembre)

CAT, stagione 1 (9 dicembre)

How to Ruin Christmas, Stagione 3 (9 dicembre)

La casa di carta: Corea, Parte 2 (9 dicembre)

Le regine del glitter, Stagione 1 (14 dicembre)

Murderville, Chi ha ucciso Babbo Natale? (15 dicembre)

Far From Home, Stagione 1 (16 dicembre)

Julestorm, Miniserie (16 dicembre)

Paradise Police, Parte 4 (16 dicembre)

The Recruit, Stagione 1 (16 dicembre)

Emily in Paris, Stagione 3 (21 dicembre)

Alice in Borderland, Stagione 2 (22 dicembre)

Il bandito del futuro, Stagione 1 (25 dicembre)

The Witcher: Blood Origin, Miniserie (25 dicembre)

Treason, Stagione 1 (26 dicembre)

L’impero ottomano, Stagione 2 (29 dicembre)

Chicago Party Aunt, Stagione 1 Parte 2 (30 dicembre)

Cielo Grande, Stagione 2 (30 dicembre)

Per i più piccoli

LEGO Friends, Lo speciale natalizio (1 dicembre)

Shaun, vita da pecora, Missione Natale (1 dicembre)

Mighty Express, La gara dei treni superveloci! (5 dicembre)

Baby Boss, Un Natale speciale (6 dicembre)

Gudetama: Un nuovo viaggio, Stagione 1 (13 dicembre)

Masha e Orso, Stagione 5 (15 dicembre)

Sonic Prime, Stagione 1 (15 dicembre)

Docuserie e intrattenimento

My Unorthodox Life, Stagione 2 (2 dicembre)

Supermodel Me: Revolution, Stagione 1 (2 dicembre)

Too Hot to Handle, Stagione 4 (7 dicembre, episodi settimanali)

Dream Home Makeover: La casa ideale, Stagione 4 (9 dicembre)

L’inferno dei single, Stagione 2 (13 dicembre, episodio settimanale)

Last Chance U: Basketball, Stagione 2 (13 dicembre)

Non rispondere al telefono, Stagione 1 (14 dicembre)

Cook at all Costs, Stagione 1 (16 dicembre)

Dance Monsters, Stagione 1 (16 dicembre, episodio settimanale)

Summer Job, Stagione 1 (16 dicembre)

I AM A KILLER, Stagione 4 (21 dicembre)

Pinata Masters!, Stagione 1 (23 dicembre)

L’amore è cieco: Brasile, Stagione 1 Parte 2 (28 dicembre)

The Circle, Stagione 5 (28 dicembre)

I film in uscita su Netflix a dicembre 2022

Troll (1 dicembre)

Sr. (2 dicembre)

L’amante di Lady Chatterly (2 dicembre)

Sebastian Maniscalco (6 dicembre)

Ardente Pazienza (7 dicembre)

Matrimonio a punti (7 dicembre)

Alla luce del sole (8 dicembre)

Pinocchio (9 dicembre)

Who killed Santa (Murderville) (15 dicembre)

Bardo (16 dicembre)

Knoves Out 2 (16 dicembre)

Matilda (25 dicembre)

Rumore Bianco (30 dicembre)

