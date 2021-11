È ormai una consuetudine, un’abitudine per i tifosi e gli appassionati di calcio: il codice alfanumerico che compare in sovraimpressione durante le partite trasmesse dalla piattaforma Dazn. Partite di serie A, serie B e altri eventi sportivi appaltati al portale streaming. Ma che cosa è questa scritta? Si tratta semplicemente di una misura per contrastare la pirateria.

Il codice è composto da numeri e lettere. Compare sullo schermo durante la diretta e quindi scompare dopo una manciata di secondi. Si tratta di un watermark, un “timbro”, una scritta in sovrimpressione utile a identificare immediatamente il titolare dell’abbonamento nel momento in cui si decida di riprodurre i contenuti di Dazn. E quindi su altri siti e portali.

L’azienda, nel momento in cui dovesse ravvisare la trasmissione dell’evento sportivo in esclusiva su altre piattaforme e siti illegali, si attiverà quindi per disattivare l’abbonamento legato al codice per interrompere la procedura. A partire da giovedì 1 luglio 2021 i canali di calcio di Dazn non sono più visibili sulla piattaforma di Sky.

Da questa stagione in corso, 2021/2022, il campionato di Serie A è trasmesso integralmente da Dazn. Fino al 2024. Dieci i match in tutto, sette in esclusiva e tre partite trasmesse anche da Sky Sport. Stessi accordi per il prossimo triennio con la Serie B. Alla piattaforma si possono collegare fino a sei dispositivi e due in contemporanea senza alcun sovrapprezzo.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano