Invece della partita amichevole Juventus-Alessandria è partita una puntata di Forum. È successo su Dazn, la piattaforma in streaming specializzata in eventi e competizioni sportive che da quest’anno detiene i diritti del campionato di Serie A di calcio. Un servizio che soprattutto nelle prime settimane della stagione sportiva era stato ampiamente criticato per via dei problemi di connessione che numerosi utenti hanno riscontrato.

La partita amichevole in occasione della sosta della massima Serie per le partite delle rappresentative nazionali in corso. Un test per i bianconeri allenati di Massimiliano Allegri per testare e migliorare la forma dei calciatori, sopratutto di. quelli meno impiegati. L’Alessandria milita in Serie B. Al momento del collegamento con la partita invece del campo si vedeva però Canale 5.

“Io non ci credo”, uno dei commenti sul pasticcio. “Ti aspetti Kulusevski e c’è Bracconieri”. E ancora: “Perché c’è Forum invece della partita?”. Diversi gli utenti che hanno provato più volte a ri-accedere alla partita per essere sicuri di quello che stavano vedendo e che stavano succedendo. Non si sbagliavano.

Il disguido è stato in seguito risolto. Al minuto 14 dell’amichevole è stato ripristinato il collegamento giusto. Ilarità e ironia, ma anche rabbia, intanto sui social network. A quanto pare l’errore sarebbe stato di EI Towers che ha sbagliato la distribuzione del segnale prendendo un feed sbagliato da mandare in onda su Dazn.

