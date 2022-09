Prima la pandemia, poi la crisi del gas, la guerra della Russia contro l’Ucraina e ancora, la siccità e le conseguenze della crisi climatica. Sembra la tempesta perfetta, eppure non tutti sono stati colpiti allo stesso modo. Sicuramente le donne hanno pagato il prezzo più alto, in particolare con la pandemia e con il lockdown che le ha viste costrette a fronteggiare il peso della gestione della famiglia insieme con quello del lavoro e infatti meno della metà di loro è riuscita a tornare al lavoro dopo la pandemia.

Le donne, e in particolare quelle campane, risultano tra le più colpite dalla crisi attuale: il 73% di coloro che hanno perso il lavoro dal 2020 sono donne e a due anni di distanza il dato sull’occupazione femminile secondo l’Istat non è migliorato. Da qui partono le motivazioni che hanno portato alla creazione dell’associazione Oromuto Onlus, promotrice della prima edizione della serata di beneficenza: Won, acronimo di Women of Naples. Donne che aiutano le donne. Ieri il Gala e un progetto speciale, ideato da Giada Filippetti e Amalia Giordano, per la raccolta di fondi per finanziare le prime cinque imprese femminili campane in quartieri difficili, imprese che vorranno essere supportate nella loro nascita e creazione con un mix di sostegni.

