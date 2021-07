Obiettivi e risultati dell’amministrazione Raggi. Su questi temi si è concentrata la cena elettorale di ieri sera della sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, che ha incontrato circa duecento attivisti ed eletti del M5s in un ristorante in via Cortina d’Ampezzo a Roma nord, al confine tra i Municipi XIV e XV.

L’appuntamento è stato l’occasione per presentare i progetti attuati in questi ultimi cinque anni di amministrazione e i piani futuri per la città di Roma, se l’uscente sindaca verrà confermata. “Questi momenti di confronto e partecipazione devono darci la consapevolezza del lavoro che abbiamo fatto e dell’impegno che vogliamo ancora dedicare a Roma, per amore della nostra città”.

Raggi ha poi puntato sull’efficienza della sua amministrazione nel risanare i debiti del passato. ” In questi cinque anni abbiamo lavorato con impegno per rimettere i conti in ordine e per far ripartire la macchina amministrativa. Abbiamo iniziato a ripagare i debiti fatti da chi ha governato prima di noi e abbiamo ripristinato la legalità attraverso bandi di gara trasparenti in tutti i settori.

“Adesso – ha concluso la sindaca – siamo pronti a correre per portare avanti il cambiamento che abbiamo iniziato, avendo come obiettivi il Recovery Plan, il Giubileo del 2025 ed Expo 2030”, ha detto la sindaca Raggi davanti agli attivisti ed eletti pentastellati.

Andrea Lagatta

© Riproduzione riservata

Serena Console