Oltre una decina i bambini feriti domenica sera a Palma Campania, comune in provincia di Napoli, dopo il cedimento di una giostra avvenuto nell’area parcheggio che si trova in via Querce dove è allestito un mini luna park. Tragedia sfiorata e tanta paura per le numerose famiglie e i tanti giovani presenti per trascorrere una serata estiva all’insegna del divertimento.

Secondo una prima ricostruzione, la giostra in questione, quella conosciuta con il nome de “calcio in culo”, ha ceduto poco dopo le 20. Sul posto sono arrivate numerose ambulanze che hanno soccorso una quindicina di persone rimaste ferite, molte delle quali bambini che stavano facendo un giro sui seggiolini volanti.

Trasportati nei vicini ospedali della zona, i piccoli rimasti feriti non sarebbero in gravi condizioni. Alcuni di loro hanno riportato fratture ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Palma Campania che hanno ascoltato i gestori della giostra in questione, verificato licenze e agibilità della struttura e sono a lavoro per accertare eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale. L’intera area è stata posta sotto sequestro.

“Io ero lì presente – racconta un genitore – mio figlio si trovava sul gonfiabile, mi sono trovato a guardare nel momento in cui la giostra è andata a schiacciarsi a terra, nel momento che i bambini e ragazzi erano con i seggiolini in volo. Ho soccorso alcuni bambini, una scena che ti segna”. Una donna denuncia: “Le giostre sono vecchie, andrebbero fatti controlli più incisivi altrimenti si rischia ogni volta una tragedia”.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

