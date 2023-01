Da comico a fondatore di una nuova religione. Bisognerà attendere ancora qualche settimana per capire se Beppe Grillo ha davvero intenzione, dopo aver fondato il Movimento 5 Stelle, di creare un nuovo credo o si tratta solo di una trovata legata al suo nuovo show teatrale (“Io sono il peggiore“) che debutterà il 15 febbraio a Orvieto e si concluderà, dopo 16 tappe, il 2 aprile a Lugano.

Intanto il garante del Movimento 5 Stelle continua a predicare l’altrovismo, una sorta di nuovo credo religioso già annunciato la scorsa estate ai suoi parlamentari. E in occasione delle festività natalizie due messaggi, mistici, lanciati dallo stesso Grillo hanno alimentato questa nuova suggestione. Da giorni si ricorrono voci all’interno del partito pentastellato sulla nuova fede, la Chiesa dell’Altrove, del loro leader e garante.

Il primo messaggio durante le festività natalizie: “Oggi alle 12 del giorno del solstizio d’inverno, l’Elevato ha costituito la Chiesa dell’Altrove. L’atto costitutivo della Chiesa dell’Altrove è stato consegnato agli Altrovatar e sarà divulgato il primo giorno delle rivelazioni”. Poi il 31 dicembre un secondo messaggio criptico dello stesso Grillo: “Il sole ha ripreso ad alzarsi sulla linea dell’orizzonte e molti hanno propositi per l’anno nuovo, che sono di fare o di non fare: fare diete, non rimandare, fare sport, non desistere… Altrove ci si propone di essere o non essere: essere generosi, non essere poveri, essere gentili, non essere saccenti, essere limpidi, non essere falsi”.

Redazione

Giovanni Pisano