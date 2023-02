Diede uno schiaffo alla moglie durante una diretta su TikTok, per il gesto dovrà scontare un anno di prigione. È stato condannato anche a tre di allontanamento forzato dalla donna. Siamo in Spagna e a decidere delle sorti dell’uomo, dopo l’accaduto sui social, una giudice di Soria (Castiglia e León).

La violenza si è consumata in diretta streaming nella notte tra il 27 e il 28 gennaio quando la vittima stava conversando con tre giovani su TikTok. Tutti e tre sono rimasti attoniti alla vista del forte schiaffo rifilato dal condannato alla moglie, una scena immortalata in un video che ha fatto il giro di media e web. È arrivata così in Tribunale, nonostante la moglie non abbia sporto denuncia contro il marito. Ma la giustizia si è mossa in autonomia, registrando il fatto e prendendo subito provvedimenti.

“La vittima è stata umiliata davanti a migliaia di persone” ha scritto nella sentenza nero su bianco la giudice spagnola. La sentenza avverte che l’uomo ha aggredito la moglie “pubblicamente e in modo conclamato, di fronte a migliaia di persone” e con l’obiettivo di “danneggiare la sua integrità fisica e umiliarla”.

Stando a quanto emerso dalle indagini, l’uomo aveva già avuto comportamenti violenti con la moglie in passato. Forse per paura o forse per altri motivi, ancora sconosciuti, la donna aveva deciso di non denunciare le violenze del marito. A volte, però, i social spesso utilizzati per fini di poco conto possono essere d’aiuto e far emergere situazioni di sofferenza e disagio.

Piero de Cindio

