Aria di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Anzi, c’è chi dà già per finito il loro amore e attende solo una conferma da parte dei diretti interessati che per ora non dicono una parola. O meglio, non pubblicano una Instagram stories: al giorno d’oggi segnale inequivocabile che c’è qualcosa che non va. Magari hanno solo voglia di starsene un po’ in silenzio e spegnere i riflettori che Sanremo ha tenuto sempre accesi su di loro. Non per le regole del gossip e dei social dove tutti gridano addirittura alla separazione dei Ferragnez.

Pare che tutto sia iniziato con il bacio di Rosa Chemical a Fedez durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston. Era la finale di Sanremo. Un bacio appassionato e poi un twerk mentre il rapper era seduto sulle poltroncine rosse di velluto in prima fila, proprio in mezzo ai genitori di Chiara che nel frattempo doveva condurre la serata. Performance artistica, provocazione, solo divertimento, come la si mette la si mette all’imprenditrice digitale il gesto non è piaciuto e anche se in quel momento il self control è stato forte da chiudere la scena con un sorriso, dopo il suo nervosismo è stato palese. Gli specialisti del linguaggio del corpo hanno parlato di “un sorriso al contrario” tipico di chi sta ridendo per celare imbarazzo, tensione, disagio.

E subito dopo è sbucato un video nel quale i due si avvicinano per parlare: Fedez allarga le braccia come per dire “cosa avrei dovuto fare? Mica è colpa mia se mi ha baciato” mentre Chiara ha un atteggiamento decisamente inquisitorio e per nulla divertito. Chiuso il siparietto e consegnati i fiori al vincitore Marco Mengoni pare che la tensione non si sia stemperata. Anzi. E così è iniziato il silenzio sui social e il San Valentino separati (sui social) Lei posta una foto mentre è distesa sul letto, lui non apre instagram praticamente. E lo fa solo per pubblicare un post nel quale c’è una carrellata di foto del Festival, ci sono tutti gli artisti, ma non c’è la moglie. Per molti è un segnale inequivocabile.

Nel frattempo, i paparazzi li hanno fotografati proprio la sera del 14 febbraio a Milano, mentre entravano in un portone. Lui sguardo perso nel vuoto ed espressione tutt’altro che festaiola, lei incollata al telefono dal quale non si separa mai. E nel frattempo montano le ipotesi sulla possibile rottura, ne parlano tutti, ne scrivono tutti. Perché? Perché quando non c’è una notizia certa, il silenzio alimenta il gossip a dismisura. Loro non dicono niente, tutti dicono tutto. Magari il silenzio è tattico, è una strategia in vista della docu-serie sulla loro vita “The Ferragnez”. Insomma, questo silenzio apre a mille possibilità. Staremo a vedere.

Francesca Sabella