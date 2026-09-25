Le Borse europee tornano a ballare. Lo Stoxx 600 perde terreno, Francoforte e Parigi arretrano, mentre sui mercati obbligazionari i rendimenti salgono. Negli Stati Uniti il Treasury decennale ha superato la soglia del 5%, riportandosi su livelli che sembravano appartenere a un’altra epoca. Sarebbe però troppo semplice spiegare tutto con le nuove tensioni con la Russia. Sui mercati pesano il petrolio tornato sopra quota 100 dollari, le aspettative sui tassi, l’inflazione che non vuole saperne di scomparire e un quadro geopolitico che offre motivi di preoccupazione ogni giorno.

Dentro questo quadro, però, sta entrando con sempre maggiore forza anche la sicurezza europea. Le notizie delle ultime ore sui possibili attacchi con droni e sull’intensificazione delle attività russe di guerra ibrida aggiungono un altro elemento di rischio. Sabotaggi, cyberattacchi, infrastrutture critiche e incursioni diventano variabili che gli investitori osservano. In parole povere, cresce il premio che i mercati chiedono per convivere con un continente che deve spendere sempre di più per proteggersi. La reazione non è lineare. Nelle ultime sedute, alcuni titoli della difesa europea hanno perso terreno. I mercati non comprano automaticamente armi ogni volta che sale la tensione. Guardano utili, valutazioni, debito pubblico e soprattutto chi dovrà pagare il conto.

La cabina di regia sul Pnrr ha certificato il conseguimento dei 156 obiettivi legati alla decima e ultima rata, quella da 28,4 miliardi. La spesa del Piano, al netto degli strumenti finanziari, ha superato i 133 miliardi. Il piano arriva al suo passaggio conclusivo proprio mentre le priorità dell’Europa stanno cambiando. Nel 2021 le parole d’ordine erano transizione ecologica, digitalizzazione, resilienza e ripresa. Nel 2026 a queste se ne è aggiunta un’altra: difesa. Una parte enorme degli investimenti europei riguarda infrastrutture che possono avere un doppio utilizzo: civile e militare. Ferrovie, strade, ponti, porti, aeroporti, reti energetiche e digitali sono indispensabili per l’economia, ma diventano altrettanto indispensabili quando occorre spostare rapidamente uomini e mezzi militari attraverso il continente. L’Unione europea ha già finanziato con 1,74 miliardi interventi di questo tipo e sta preparando nuove regole sulla mobilità militare, con l’obiettivo di adeguare le infrastrutture e ridurre gli ostacoli allo spostamento delle Forze armate.

La minaccia geopolitica non produce soltanto qualche seduta negativa in Borsa. Cambia progressivamente la destinazione degli investimenti, modifica le priorità dei bilanci pubblici e attribuisce un valore strategico diverso anche alle opere costruite per finalità apparentemente lontane dalla difesa. Un ponte non diventa militare perché può passarci sopra un carro armato. Ma se quel ponte non regge determinati carichi, improvvisamente adeguarlo diventa anche una questione di sicurezza.

Il Pnrr sta terminando, mentre l’Europa della difesa sta appena cominciando a prendere forma. E il vero effetto economico delle nuove tensioni con la Russia potrebbe essere molto più profondo dell’oscillazione di qualche indice azionario: spostare nei prossimi anni centinaia di miliardi di capitale pubblico e privato verso difesa, energia, infrastrutture, tecnologia e sicurezza. È questa, probabilmente, la nuova economia europea che sta nascendo. E questa volta i mercati hanno già iniziato a fare i conti.

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Angelo Vaccariello