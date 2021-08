“Prendiamoci queste due settimane, dopo di che dovremo prendere misure importanti e credo sia sbagliato, come fa il Governo, prendere mezze misure che hanno come unico risultato prolungare all’infinito la stazione del Covid. Io non avrei dubbi su una decisione a livello nazionale: rendere obbligatoria la vaccinazione”. Così il Governatore della Campania Vincenzo De Luca durante la sua ormai consueta diretta del venerdì.

Per De luca le iniziative prese dal Governo non sono sufficienti: “Siamo – avverte – in una fase delicata. Dobbiamo sostenere le attività economiche, ma dobbiamo anche aprire gli occhi sui nuovi contagi e sull’aggressività della variante Delta. Il governo continua a muoversi con mezze misure. Dopo queste due settimane si dovranno prendere misure importanti”. E critica la posizione di alcuni esponenti del Governo sulla questione Green Pass entrato oggi in vigore. “Trovo incomprensibili le posizioni di alcuni esponenti politici – maggioranza, opposizione, Salvini, Meloni – non si capisce cosa vogliano. Qual è l’alternativa al Green pass? Fate quello che volete? Questa non può essere una linea. Ma ritenete sia una linea che possa adottare un governo responsabile? Il risultato sarebbe la chiusura dell’Italia”, ha detto.

“Il Governo non è stato in grado di fare un vaccino italiano”

De Luca è critico anche sull’operato di Figliuolo. “Il commissario al Covid ha un consulente. E che se ne deve fare? Lui deve garantire la logistica. Il consigliere medico va bene per il ministro non per chi deve distribuire i vaccini e basta”. Non manca come al solito di criticare il Governo: “Le critiche al governo si possono fare, c’è materia per farne. La più importante, non viene fatta: cioè l’Italia non è stata in grado di produrre un vaccino italiano. Questa è la critica fondamentale. Quante stupidaggini su rapporto Stato e Regioni. Il governo aveva due compiti: distribuire vaccini correttamente e non l’ha fatto, dare una comunicazione corretta e semplice e non l’ha fatto ha creato solo confusione determinando blocco. Ma compito era quello di mettere in grado l’Italia di produrre un vaccino. Se tutto va bene lo faremo nel 2024. Questi sono rilievi critici seri da fare”.

L’appello ai concittadini: “Non perdete la testa a Ferragosto. Troppe ferie fanno male”

“Vi prego di non perdere la testa a Ferragosto, vi prego di indossare la mascherina, vi prego di essere responsabili per i vostri figli e di capire che più siamo responsabili e prima finisce questo calvario”. Ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. Ringrazia il personale medico sanitario, De Luca, “è ormai stremato”. E ribadisce il suo invito a vaccinarsi: “Troppe ferie fanno male, dieci giorni bastano per tirare il fiato e fare l’ultimo tratto di questo cammino contro il Covid”.

La scuola: “Rientro in presenza priorità assoluta”

Per De Luca la scuola in presenza a settembre è una priorità assoluta. “Dobbiamo aprire le scuole per i nostri figli, oggi è una priorità, e bisogna farli andare in presenza. Ma come si fa a non capire che il presupposto, e ha fatto bene il governo, è l’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico. In Campania il problema non esiste, sono tutti vaccinati. Bisogna procedere al completamento della vaccinazione al di sotto dei 18 anni”.

“Siamo in un Paese nel quale è obbligatorio per legge somministrare ai bambini da 0 ai 16 anni 10 vaccini. Su bambini piccolissimi. Somministriamo vaccini contro la poliomielite, epatite, la pertosse, morbillo, la difterite, il tetano, poi parliamo dell’obbligo di vaccinazione per fasce di età superiori e si tocca la libertà mi pare francamente sconcertante”.

Il Covid in Campania

Il Governatore ha fatto il punto della situazione sul Covid in Campania. “Oggi in Campania ci sono 526 positivi. Tra questi ci sono cittadini vaccinati con una dose, ma anche cittadini immunizzati e cioè con doppia dose da più di 15 giorni. La differenza è che se diventa positivo chi si è vaccinato non ha sintomi in 9 casi su 10, uno può avere forme lievi. Chi non si è fatto il vaccino va quasi sempre in ospedale e in terapia intenisva”.

Intanto rallenta la campagna di vaccinazione ma, sottolinea il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, era in conto questo rallentamento (“So bene che stiamo nella prima settimana di agosto”). “Dobbiamo fare di piu’ per la fascia giovanile – dice in diretta Fb – ieri abbiamo registrato 30mila vaccinazioni, al di sotto della della media delle 50mila vaccinazioni”. Questo, dice De Luca, allunga i tempi per arrivare all’immunizzazione che negli obbiettivi era prevista per fine settembre, inizio ottobre. “Oggi siamo a 3milioni 300mila cittadini, se per fine settembre vogliamo arrivare a 4milioni e 200mila campani manca oltre 1 milione di cittadini che devono fare la doppia dose”, aggiunge. Da qui l’appello, al rientro dalle vacanze, di accelerare la campagna di vaccinazione.

La card vaccinale

A breve sarà pubblicata una ordinanza per la quale la “card regionale ha valore di certificazione nella Regione Campania”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “Chiediamo scusa al governo nazionale se siamo partiti prima – dice in diretta Fb – la card ha valore di certificazione nella regione Campania, è una certificazione aggiuntiva rispetto alla green pass perche’ nella card regionale ci sono le notizie che la Regione da al Governo per la green pass. Capite a che livello di manicomio siamo?”.

