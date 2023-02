Sono stupito per aver ricevuto una telefonata, e anche un biglietto, in seguito a questa video-denuncia che abbiamo fatto sul Riformista, sulla questione dell’Asl di Napoli. Mi ha scritto un lavoratore, uno di quei 900 messi in cassa integrazione a carico dello Stato, cioè a carico dell’Inps.

Questa persona mi ha scritto (e poi telefonato) per dirmi: “Direttore ma che sta dicendo? I nostri sindacati hanno approvato l’operazione fatta con la Asl, sia per l’Ospedale del Mare, sia per altri. Ed è stata fatta insieme al direttore Verdoliva”.

Verdoliva non ha detto nulla, ma soprattutto i sindacati non hanno detto nulla. A questo punto mi sono sorpreso perché a me non sembra regolare questa vicenda che è effettivamente molto ambigua, oscura e buia. Tant’è che ho sostenuto che ci sono delle responsabilità del direttore.

Ancora di più. Ora, visto che ci siamo, aggiungo: ma il governatore De Luca, che penso guardi i nostri video – e se non l’ha fatto glieli manderò privatamente -, e che in televisione ha più volte fatto denunce, non interviene? Di certo ora il servizio per i cittadini è dimezzato negli ospedali, a scapito dei pazienti, e poi il costo arricchisce i titolari delle aziende perché l’altra metà viene pagata a turno da noi con i fondi dell’Inps per l’assistenza. Cioè l’ammortizzatore sociale.

Ma questo non è un ammortizzatore sociale, questo è un ammortizzatore sanitario. E mi viene da ridere a dirlo ma è una cosa forzatissima. Spero di avere delle risposte non soltanto dalle aziende, non soltanto dalla Asl, ma anche dai sindacati.

Paolo Liguori Direttore editoriale di Riformista.Tv e TgCom

