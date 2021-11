Giù le mani da Fabio De Pasquale. Come si permette la Procura di Brescia di portarlo a giudizio come imputato, proprio lui che era riuscito a far condannare Craxi e Berlusconi e che ha messo in piedi la più grande inchiesta di corruzione internazionale contro Eni? Sorvolando sul fatto che quel processo il pm De Pasquale l’ha perso, scendono in campo a gamba tesa in suo favore 15 membri del gruppo “Corruption Hunters Network” -magistrati e investigatori- di cui lo stesso pm milanese fa parte. Suoi colleghi e amici, insomma. Agguerriti e informatissimi sull’Italia. Sembrano una corrente dell’Anm. C’è un americano, una francese, un tedesco, un brasiliano, una svizzera, in gran parte esponenti di Stati in cui la pubblica accusa dipende dal governo e che, in nome dell’esecutivo, lottano contro i fenomeni criminali. Cosa che non è consentita ai rappresentanti delle Procure italiane, la cui autonomia dal potere politico è difesa con le unghie e i denti dalle toghe di ogni ordine. E che oggi farebbero bene a insorgere contro questa intromissione nella loro indipendenza sacra e inviolabile.

I quindici vestono i panni degli indignati. Ma fanno politica contro l’Italia. Contro l’autonomia e l’indipendenza della sua magistratura. Denunciano il nostro Paese, rivolgendosi all’Ocse, l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che nei prossimi mesi dovrebbe secondo loro dare una valutazione preoccupata sull’Italia. La tesi è la seguente: «La procura di Milano è ora sotto attacco per aver perseguito casi di corruzione internazionale», e si cita il solo caso Eni. Ma sotto attacco da parte di chi? I magistrati di Brescia che hanno aperto l’inchiesta su De Pasquale, si suppone. Ma si dovrebbe dire prima di tutto che sono altri investigatori, in totale autonomia, a indagare, non “la Procura di Milano”, ma singole persone, un aggiunto, Fabio De Pasquale appunto, e un sostituto, Sergio Spadaro. L’inchiesta aperta a Brescia sarebbe il frutto, sostengono i quindici, dell’iniziativa diretta della “corruzione”. Cioè il soggetto astratto indicherebbe gli uomini di potere, politico ed economico, che si starebbe vendicando del coraggioso magistrato che da anni è in prima linea nel combattere la corruzione.

L’Ocse, secondo questi magistrati nominati in gran parte dai loro governi, dovrebbe accertare se il comportamento dell’Italia nei confronti della lotta alla corruzione è ancora limpido e deciso. «E stabilire cosa c’è dietro le accuse infondate che stanno per essere mosse a De Pasquale e Spadaro. Se, come temiamo, si tratta di un caso di contrattacco da parte della corruzione, dovrebbe chiarirlo nella sua valutazione». Dunque, ricapitolando: le ipotesi di omissione o rifiuto di atti di ufficio per cui i due pm sono indagati a Brescia, sono “infondate”, ma ci sarebbe un complotto ordito dagli ambienti della “corruzione” per mettere il bavaglio ai magistrati coraggiosi. E chi sarebbero coloro che vogliono far tacere De Pasquale e Spadaro? I dirigenti Eni usciti assolti dal processo su tangenti in Nigeria perché “il fatto non sussiste”? Il presidente Tremolada che insieme ai due colleghi ha emesso la sentenza? Il procuratore Prete di Brescia? È su di loro che dovrebbe indagare l’Ocse prima di dare una valutazione sull’Italia e la sua capacità di combattere la corruzione, nazionale e internazionale?

La cosa strana è che, se i quindici colleghi di De Pasquale paiono ignorare le regole del sistema giudiziario italiano, sembrano invece informatissimi sul processo Eni. Le loro argomentazioni contro i fatti per cui i due pm milanesi sono indagati sembrano quasi dei motivi d’appello contro la sentenza con cui nel marzo scorso i dirigenti del colosso idrocarburi sono stati assolti nonostante le manchevolezze dei magistrati dell’accusa. Fabio De Pasquale nel proprio ricorso aveva sostenuto che la settima sezione del tribunale presieduta da Marco Tremolada aveva trattato il grave fatto di corruzione internazionale con cui Eni aveva cercato di ottenere le concessioni sul giacimento Opl-245, come “bagatelle”, con argomenti “veramente esili” e “illogici”. I suoi colleghi internazionali affondano il coltello su quelle che il tribunale aveva considerato gravi mancanze da parte di chi aveva sostenuto in aula l’accusa. Non aver messo a disposizione della difesa per esempio il video in cui l’ex manager Armanna preannuncia all’avvocato Amara e altre due persone le calunnie che si apprestava a riversare sui vertici Eni. Il video avrebbe dimostrato l’inattendibilità di un teste caro alla procura. Lo stesso De Pasquale, nel suo ricorso per l’appello, dedica ben otto pagine a quel video, per definire tra l’altro le parole di Armanna delle “spacconate”. I suoi quindici colleghi internazionali gli copiano l’argomento fondamentale, e sostengono che gli uomini di Eni avessero già in mano da anni quel video, così come un’informativa della Guardia di finanza che il tribunale di Milano aveva ritenuto altrettanto importante. L’ufficio stampa del colosso petrolifero ha sempre smentito. Ma c’è da domandarsi come mai questo processo sia stato seguito (magari indiretta streaming e con l’interprete simultaneo) con tanta attenzione negli Stati Uniti e nei Paesi europei rappresentati dai quindici giuristi, visto che questi sembrano al corrente di ogni particolare.

Non sembrano però essere informati (o forse la loro fonte non lo ha ritenuto interessante) di quella polpetta avvelenata che era stata preparata per portare il presidente Tremolada a doversi astenere dal processo, quando era stato accusato dall’avvocato Amara di essere “avvicinabile” dagli avvocati difensori dell’ ad di Eni Claudio De Scalzi e del suo predecessore Paolo Scaroni. Strano che di questo episodio i quindici non siano stati informati, anche perché questo processo, oltre che per il clamore delle assoluzioni dopo settantaquattro udienze, verrà ricordato proprio per quella stilla di veleno. Che avrà anche un suo seguito perché il procuratore capo di Milano Francesco Greco e la sua fedele aggiunta Laura Pedio si erano affrettati a inviare gli atti a Brescia perché si verificasse se qualche giudice avesse commesso i reati di traffico di influenze e abuso d’ufficio. Se qualcuno ci aveva contato, gli è andata male. Archiviato.

Ma i quindici non conoscono solo le carte, se pur, come abbiamo visto, in modo molto selettivo. Si preoccupano anche della prossima nomina di chi prenderà il posto di Francesco Greco a capo della procura più famosa, nel bene e (spesso) nel male, d’Italia. «Il suo capo da lungo tempo – scrivono – persona rispettata, l’unico sopravvissuto dei membri del famoso pool Mani Pulite, andrà in pensione tra pochi giorni. Ci sono notizie che il suo successore sarà un magistrato che nutre dubbi sul fatto che sia necessario attivamente perseguire le società italiane per corruzione internazionale».

A questo punto, di fronte a accuse così gravi, c’è qualcuno, magistrato o politico, o organismi sempre pronti con le pratiche di autotutela, a strillare un po’ su questa indecente intromissione da parte di magistrati di nomina governativa di Stati stranieri? Qualcuno vuole difendere l’ignoto futuro procuratore di Milano dall’accusa di essere un colluso dei corrotti? Per la cronaca, negli stessi giorni in cui i quindici sputavano il loro veleno ergendosi a difensori d’ufficio (informatissimi, anche sulle indiscrezioni) di un pubblico ministero italiano contro altri pm italiani, arriva la notizia che tutti i messaggi whatsapp che l’ex manager Eni Pietro Armanna mostrava sul proprio telefonino contrabbandandoli per scambio di opinioni con l’ad (allora direttore generale) Claudio De Scalzi, erano un falso clamoroso, fabbricato a tavolino. Lo ha stabilito una perizia della procura disposta qualche mese fa dall’aggiunta Laura Pedio all’interno dell’indagine sui depistaggi, che in questo processo l’hanno spesso fatta da padrone. Ma Armanna, come Amara, è sempre stato considerato un teste attendibile dall’accusa. Ed evidentemente il pm De Pasquale crede ancora nei suoi testimoni, e non si arrende alla prima sentenza che lo ha visto sconfitto. Infatti, non solo ha firmato il ricorso in appello, ma ha anche chiesto di essere applicato a sostenere personalmente l’accusa nel secondo processo, forse perché non ha molta fiducia in quella procura generale che in un’altra causa aveva definito l’ex manager Armanna un “avvelenatore di pozzi”. Bene, anche di questo si preoccupano i suoi quindici colleghi internazionali. Temono che non gli sarà concesso di andare di nuovo in aula contro Eni, se andrà avanti l’inchiesta di Brescia. Ma come sono informati!

Tiziana Maiolo Politica e giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella XI, XII e XIII legislatura.

