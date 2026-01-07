Il recente approfondimento di Openpolis restituisce un quadro nitido: l’inclusione scolastica in Italia non è più solo una sfida educativa, ma una questione strutturale di politica pubblica. Oggi gli alunni con disabilità sono 359mila, pari al 4,5% della popolazione scolastica, con un incremento del 26% dal 2019. Questa crescita, positiva come segnale di maggior riconoscimento dei bisogni, richiede però un salto di qualità nella programmazione delle risorse, nell’organizzazione del personale e nell’adeguamento degli spazi. Una scuola moderna non può improvvisare: deve pianificare.

Disabilità complesse, bisogni diversi

I dati mostrano una realtà articolata: il 40% degli studenti presenta disabilità intellettive o cognitive; il 35% disturbi dello sviluppo psicologico; il 20% difficoltà legate all’apprendimento e all’attenzione. Seguono le disabilità motorie (9%) e sensoriali (7%).

Autonomia, partecipazione e rischio di isolamento

Un alunno su cinque non è autonomo nelle attività quotidiane: dalla comunicazione agli spostamenti. Eppure, l’inclusione si misura anche dal tempo vissuto in classe. Gli studenti con disabilità trascorrono in media 2,9 ore a settimana lontano dal gruppo: un dato che raddoppia o triplica in alcune aree del Nord nelle scuole superiori. La separazione può essere necessaria in alcuni percorsi, ma se diventa routine produce un effetto opposto all’obiettivo: l’isolamento educativo.

Accessibilità digitale: la grande assente

La tecnologia è un formidabile strumento di inclusione, ma solo se accessibile. Il 46% delle scuole italiane non dispone di postazioni informatiche adattate. In alcune province la copertura è inferiore al 50%. Nell’Europa che punta sull’innovazione, questa fotografia è inaccettabile. Dotare ogni istituto di strumenti adeguati non è un lusso: è politica dei diritti.

Inclusione come progetto educativo ed emotivo

L’inclusione non è un atto burocratico né un adempimento formale: è un processo culturale. Significa eliminare barriere fisiche e mentali, promuovere didattiche realmente personalizzate, riconoscere che la diversità è una risorsa pedagogica. Ma significa anche investire in alfabetizzazione emotiva. Le fragilità non sono solo diagnostiche: sono relazionali, affettive, sociali. Una scuola capace di accogliere è una scuola capace di ascoltare, costruire comunità educanti, sostenere gli insegnanti.

Riccardo Renzi