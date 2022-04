È arrivato il momento dell’atteso ritorno sul ring del campione del mondo WBC dei pesi massimi Tyson Fury. Il “Gipsy King”, in uno stadio Wembley di Londra tutto esaurito se la vedrà con Dillian Whyte. È un incontro che tutti gli appassionati aspettano: per la piega che ha preso negli ultimi anni il mondo dei pesi massimi, per il percorso dannato e clamoroso di Fury, per le speranze di Whyte, per la violenta ed esaltante trilogia Fury-Wilder, per i prossimi match che potrebbero prendere forma già nell’anno in corso.

Il netto favorito tra i due è sicuramente il campione in carica. Tyson Fury (record 31-0-1, 22 ko) è dato a 1,6 mentre i bookmaker pagheranno cinque volte la posta in caso di vittoria dello sfidante Dillian Whyte (28-2-0, 19 ko). Si combatterà su 12 round da tre minuti l’uno. Tutto esaurito per l’evento che allo stadio Wembley di Londra riunirà 94mila persone. Fury ha detto che sarà il suo ultimo ballo – sparata interpretata praticamente da tutti come una trovata pubblicitaria, si vedrà.

E quindi, dove vedere il match? La grande sfida in Italia sarà trasmessa da Mola tv. La televisione indonesiana con studi a Londra trasmette in Italia dall’ottobre dello scorso anno. La diretta partirà poco dopo le 19:00, il main event dalle 23:00 circa in streaming. Telecronaca di Manolo Chirico e Roberto Cocco. Lo streaming dell’incontro sarà completamente gratuito. Per seguire l’incontro sarà necessario creare un account.

Fury come si accennava è il netto favorito: è un pugile tecnico, discendente di una famiglia di pugili pavee nomadi, personaggio istrionico. Era diventato campione del mondo già battendo Wladimir Klitschko e poi cadendo in un periodo di depressione ed eccessi. È tornato grazie alla fede in Dio e alla famiglia, come ha raccontato nella sua autobiografia Dietro la maschera (edita in Italia da Piano B). Si è ripreso la cintura più pesante dal pugile (Wilder) dal pugno più devastante della boxe degli ultimi anni. È uno dei personaggi più seguito, e anche divisivi, del pugilato del momento. Sa dare e fare spettacolo.

Whyte ha dimostrato meno talento nel suo percorso e meno capacità di gestire alcuni incontri, e comunque ne ha persi soltanto due. È nato in Giamaica, è cresciuto in strada, le gang. Gli hanno sparato due volte, tre volte lo hanno accoltellato. Ha conosciuto la galera. È diventato padre a 13 anni. È entrato nel pugilato dalla porta della violenza ed è arrivato ai massimi livelli, ha affrontato pugili del calibro di Anthony Joshua, Alexander Povetkin, Derek Chisora. Nella categoria regina della boxe (o almeno in quella che più persone riesce a richiamare) a volte basta un momento, un pugno per decidere un incontro. Fury guadagnerà 32,8 milioni di dollari di borsa contro gli 8,2 di Dillian Whyte.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

