Un tragedia ha sconvolto Ostia questa mattina, dove due coniugi ultrasettantenni sono stati trovati morti nel loro appartamento in via Velieri dai Carabinieri. Potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio, ma non si esclude neanche la pista del duplice suicidio.

I fatti

La moglie, secondo le prime informazioni malata da tempo, è stata trovata cadavere in casa. Mentre il marito sarebbe caduto da una finestra della sua abitazione nel cortile interno del palazzo. La porta dell’abitazione era chiusa dall’interno: non sono stati rinvenuti segni di colluttazione o di disordine. Si attende l’arrivo del medico legale. Sul posto presenti i Carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso.

