Stava tornando a casa quando è stata travolta da un treno. Inutili i soccorsi per la giovane di appena 14 anni, che è morta sul colpo. La tragedia è avvenuta nella serata di martedì 20 luglio, intorno alle 21:40, all’altezza della stazione di Salone: tutto è avvenuto in pochi istanti. Gli agenti della Polfer stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La vicenda

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, probabilmente la ragazzina, che secondo alcuni testimoni non era sola ma in compagnia di due amici, stava attraversando i binari quando è sopraggiunto il convoglio ferroviario. Il macchinista ha provato a frenare ma non è riuscito a evitare l’impatto, che si è rivelato fatale. La stazione è stata quindi chiusa, per poter permettere alla Polizia di poter procedere con i rilievi, e le corse sono state sospese. L’ipotesi al momento più accreditata è quella dell’investimento mortale con causa accidentale. La quattordicenne viveva nel vicino campo rom di via di Salone ed è stata identificata da alcuni parenti.

