Sul mercato avrebbe fruttato almeno 400 milioni di euro. Un grande carico, un maxi sequestro. A opera della Guardia di Finanza che ha recuperato tonnellate di cocaina che galleggiavano al largo della Sicilia, nel Mar Mediterraneo. L’operazione è stata condotta dal Comando Provinciale di Catania della Guardia di Finanza, unitamente ai finanzieri del Gruppo Aeronavale di Messina.

Il carico di stupefacente rinvenuto nelle acque delle coste orientali dell’isola è stato sequestrato. I finanzieri hanno scritto in un comunicato di aver riscontrato una particolare cura dell’imballaggio, per evitare infiltrazioni di acqua in modo da “preservarne il contenuto e, al contempo, scongiurare il pericolo di inabissamento”.

Il carico galleggiante sfiorava le due tonnellate di cocaina, 1.600 panetti. Era scortato da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuto insieme da reti che ne evitavano la dispersione. L’ipotesi prevalente dei Baschi Verdi è che quel carico sia stato lasciato in mare da una nave cargo. Il piano a quel punto prevedeva che qualcun altro lo recuperasse e lo portasse a terraferma. Sempre che qualcosa non andasse storto, tipo un intervento della Guardia di Finanza per esempio.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano