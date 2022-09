La chiamavano Toffee, come la canzone inclusa nell’album del 1985, Cosa succede in città. Daniela Volponi era una storica fan di Vasco Rossi, e il cantautore e rocker di Zocca lo aveva conosciuto, incontrato più volte, visto dal vivo in innumerevoli concerti. È morta ieri mattina, a Falconara, mentre attraversava la strada vicino casa sua. È stata travolta, trascinata e uccisa mentre portava a passeggio il cane. Aveva 57 anni.

Volponi dal 1983 non si era persa un tour di Vasco Rossi. Era molto attiva anche nel fan club ufficiale e l’ultima volta che aveva incontrato il Komandante (com’è chiamato dai fan) era stato in occasione del concerto dello scorso giugno ad Ancona, allo stadio del Conero. La sua passione per il rocker di Zocca era arrivata a tatuarsela sulla pelle. Dopo che la notizia ha preso a circolare il suo profilo Facebook è un susseguirsi di messaggi carichi di cordoglio e dolore. Quella dei fan di Vasco Rossi è una comunità, enorme e intergenerazionale, e oggi è in lutto.

La notizia della tragedia è apparsa proprio sulla sua pagina social. Quando è stata investita stava per attraversare le strisce pedonali con la cagnolina Trilly, a Falconara, in provincia di Ancona. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine. Diversi i particolari da chiarire. Secondo le prime ricostruzione pare che una prima auto abbia frenato per far attraversare la donna. Una seconda sarebbe arrivata e l’avrebbe tamponata. L’impatto avrebbe provocato un effetto domino e avrebbe finito per investire e uccidere la donna.

Il cordoglio per la morte della donna è arrivato fino a Zocca, in provincia di Modena in Emilia Romagna, il paesino natale di Vasco Rossi, dove la conoscevano in tanti. Dai membri del fan club ai commercianti, che spesso l’avevano vista e conosciuta spesso. Il piccolo comune è infatti una vera e propria meta di pellegrinaggio per i fan del cantante da tutta Italia. Sconcerto e dolore sui social in centinaia di messaggi che ricordano la donna che “era impossibile non stimarla e apprezzarla”.

