La Sicilia è ultima per numero di vaccinati. Quasi uno su cinque non ha ricevuto nemmeno la prima dose. Sono oltre 130mila non coperti nella fascia d’età 30 – 39 anni, e 138 mila tra i 40 e i 49 in tutta la regione. Da quando è stato varato il Super green pass c’è stata un’inversione di tendenza trainata anche dall’estensione dell’obbligo vaccinale ad alcune categorie come il personale scolastico, che sta trascinando le prime dosi.

Il 24 novembre è il giorno chiave, perché il Consiglio dei ministri annuncia l’ulteriore stretta sui non vaccinati impossibilitati ad andare in bar e ristoranti al chiuso, a teatro allo stadio dal 6 dicembre. Proprio a ridosso comincia a salire la curva delle prime dosi, una tendenza che si osserva in tutte le regioni a partire dal 22-23 novembre quando era atteso il provvedimento del governo.

In sette giorni, dal 22 al 28 novembre, oltre 17 mila siciliani ricevono la prima dose, il 23% in più della settimana precedente. Lunedì 29 novembre c’è un’altra salita: 3.264 prime dosi — il valore più alto da settembre — il 36% in più del lunedì precedente. D’altronde in Sicilia come altrove, per i no vax c’è una corsia preferenziale senza prenotazione.

Altra regione osservata speciale è il Friuli-Venezia Giulia dove tra i no vax c’è una quota non residuale di sanitari. In pochi giorni sono raddoppiate le prenotazioni di prime dosi e dunque l’andamento di copertura farà registrare una salita nei prossimi giorni. Il 29 novembre però si assiste ad un’impennata: 826 prime somministrazioni, il valore più alto dal 21 ottobre. Positivo, ma i numeri assoluti sono ancora bassi.

La lente è anche sulla Calabria guidata da Roberto Occhiuto. Ma la profilassi ha ripreso fiato con 7.674 prime dosi. Lunedì 22 le prime dosi erano state 1.097, sette giorni dopo 1.526, il massimo dal 19 ottobre. Anche i richiami sono in aumento: 6.086 lunedì 22, sette giorni dopo 9.332.

La Lombardia ha solo l’11% di non vaccinati, dunque l’obiettivo del 90% di protetti è dietro l’angolo. Ma nell’ultima settimana stanno cedendo anche gli ultimi recalcitranti. Le prenotazioni di prime dosi sono passate da 3.883 del 23 novembre alle 6.138 del 29, col picco delle 7.730 del 25 novembre, giorno dopo l’annuncio del decreto super green pass.

Altre due osservate speciali. La provincia di Bolzano , finita in zona gialla, sta provando ad invertire la tendenza. Le prime dosi stanno aumentando rispetto a un mese fa. Da 50 a settimana ora siamo a 500. In Valle d’Aosta martedì 30 novembre 159 prime somministrazioni dopo settimane in cui il numero di nuovi vaccinati era fermo al palo. È il dato più alto dal 19 ottobre.

In Emilia-Romagna per quanto riguarda le prenotazioni per la prima dose, si è passati dalle 6.725 complessive nella settimana dal 15 al 21 novembre alle ulteriori 14.311 della settimana successiva (22-28 novembre); dal conto sono escluse le Aziende Usl di Parma e Modena, che per le prime dosi stanno effettuando somministrazioni ad accesso diretto. Per Parma, nelle due settimane considerate, sono complessivamente 2.214, per Modena 3.073.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione