Risultato annunciato e rendez-vous al 24 aprile per il ballottaggio. Con una piccola sorpresa però: Emmanuel Macron è più saldamente in vantaggio su Marine Le Pen di quanto avessero previsto i sondaggi. Ovvero di circa un punto. Certo, al secondo turno servirà la maggioranza assoluta dei voti. Alle 20:00 di stasera si sono chiusi i seggi per il primo turno delle elezioni presidenziali in Francia: appuntamento cruciale che mentre infuria la guerra in Ucraina assume molteplici significati.

Cala l’affluenza che si è fermata al 65% secondo le prime stime di Ifop-Fiducial. Il dato era arrivato al 78,69% nel 2017, al 79,48% nel 2012.

Secondo i più recenti exit poll riportati da Le Monde il distacco tra i due candidati al ballottaggio è di circa cinque punti percentuali: Macron al 28,50% e Le Pen al 23,60%. Staccato Mélenchon al 20,30% e ancora più giù Zemmour al 7,00%. In coda Pécresse al 4,80%, Jadot al 4,30%, Lassalle al 3,20%, Roussel al 2,60%, Dupont-Aignan AL 2,20%, Hidalgo al 2,00%.

Anne Hidalgo, candidata dei socialisti, e Valerie Pecresse, dei neogollisti, hanno invitato gli elettori a convergere sul presidente uscente. Così come il verde Yannick Jadot. “Non dovete dare un solo voto a madame Le Pen!”, l’endorsement che non lascia scampo a equivoci del candidato della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon. Eric Zemmour invece si è schierato a favore di Marine Le Pen.

“Il popolo francese mi ha concesso l’onore di arrivare al secondo turno. Esprimo agli elettori la mia più sincera gratitudine. Vedo la speranza che le forze della ripresa del Paese siano in aumento. Tutti coloro che oggi non hanno votato per Emmanuel Macron sono chiamati a unirsi al nostro rassemblement“, ha affermato Marine Le Pen, candidata di Rn (Rassemblement National), dopo l’annuncio dei risultati parziali. Youtrend, considerando i dati attuali prevede Macron al 54% e Le Pen al 45% tra due settimane.

(Articolo in aggiornamento)

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte