Scontri con la polizia durante la festa di migliaia di persone per la vittoria del Nuovo Fronte Popolare in Place de la Republicque a Parigi. Durante i festeggiamenti per aver impedito l’ascesa della “marea nera” di Marine Le Pen (critiche anche all’attuale presidente Macron), nelle celebre piazza parigina hanno fatto irruzione, poco dopo le 23, centinaia di persone incappucciate, black bloc

Prima si sono raccolte ai bordi di place de la Republique, all’altezza di rue Charlot, poi ci sono stati degli scontri con la polizia. Secondo la fonte citata da Le Figaro non ci sono feriti. Lo stesso quotidiano francese di destra attribuisce l’azione violenta agli estremisti di sinistra.

Altri sconti sono stati registrati anche in altre città della Francia (Rennes e Nantes) con il bilancio, provvisorio, di un agente ferito da una molotov. In Place de la Republique a Parigi sono stati dati alle fiamme arredi urbani e sono stati lanciati fuochi d’artificio e altri oggetti contro gli agenti che hanno risposto con gas lacrimogeni.

Gruppi di manifestanti sono stati respinti dopo aver tentato di forzare l’ingresso di un grande magazzino di elettrodomestici e prodotti informatici, “Darty”. Poco prima di mezzanotte è tornata la calma.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo