Catello Maresca perde ufficialmente due liste delle 11 che lo sostengono nella corsa a sindaco di Napoli per il centrodestra. Il pm in aspettativa il 3 e 4 ottobre prossimi dovrà rinunciare, salvo pronunciamenti diversi da parte del Tar, alle civiche Catello Maresca e Maresca Sindaco.

La notifica è arrivata a Maresca oggi dopo l’esame della documentazione da parte della commissione prefettizia, incaricata di accertare la correttezza dei certificati presentati dalle varie liste a sostegno dei candidati a sindaco.

I rumors erano iniziati a rincorrersi già nella serata di martedì e sono stati confermati questa mattina dallo stesso Maresca, che ha annunciato ricorsi in tutte le sedi per la riammissione delle due liste, non ammesse per il ritardo nella consegna.

Il candidato del centrodestra ammette di essere sorpreso dalla decisione: “Non me lo aspettavo, speravo che prevalesse la ragionevolezza e la logica. Crediamo che il principio di democrazia, il diritto dei nostri candidati e dei cittadini di esprimersi liberamente e di scegliere i propri candidati sia un diritto assoluto, che prevale su questi formalismi che sanno di un diritto desueto. Che poi nella ressa sia stato impedito di completare la procedura non può essere addebitato a noi”.

Per quanto riguarda le altre due liste in bilico del centrodestra, Partito Animalista e Prima Napoli, quest’ultima espressione della Lega, Maresca non si è sbottonato precisando di non avere notizie in merito.

A RISCHIO ANCHE CLEMENTE – Rischia un colpo durissimo anche Alessandra Clemente, l’ex assessore della giunta de Magistris che punta a guidare ancora il Comune ‘arancione’. Clemente potrebbe infatti fare i conti con l’esclusione della lista Alessandra Clemente sindaco, una delle tre che sostengono l’ex assessore.

CHI SONO I CANDIDATI IN BILICO – Questi i candidati che sono già stati esclusi o rischiano di non partecipare alle elezioni del 3-4 ottobre.

Lista Catello Maresca: Antinori Valerio, Aquino Sonia, Balestrieri Federico, Balestrieri Lina, Calvino Antonello, Cantisano Roberto, Castaldi Raffaella, Cavaliere Pasquale, Chichierchia Roberto, Coppola Armando, D’Amodio Giovanna, De Luca Ciro, De Rosa Achille, De Vincenzo Daniela, Del Prete Gennaro, Della Rocca Ida, Di Dato Chiara, Di Napoli Anna, Diodato Pietro, Franco Sonia, Giancone Salvatore, Grasso Valeria, Greco Carlo, Iervolino Antonio, Langella Ciro, Lepre Carmine, Manfellotti Alessia, Marrone Nicola, Mattiello Giuseppina, Monaco Loredana, Onorato Virginia, Petagna Antonella detta Odorifero, Santoro Francesco, Scannapieco Rosa detta Rosa, Spulsi Olga.

Lista Catello Maresca Sindaco: Abbruzzese Saccardi Bruno; Aiello Silvia; Alvino Anna; Attanasio Giulio; Balzerano Chiara; Barbato Carmine; Capodanno Gennaro; Ciardiello Alfonso; Covella Giuliana; Cuciniello Roberto; De Angelis Vincenzo; Dorano Anna; Ercolino Valentina; Esposito Gabriele; Fattorello Alba; Fiorito Ferruccio; Franchi Fabia; Gabriele Francesco; Gaglione Gianluca; Gallo Mariarosaria; Ionta Roberto; Langella Manuela; Monti Tina; Muscettola Gianluca; Onorato Michele; Peluso Giovanni; Pesacane Nicola; Ruggiero Felicia detta Licia; Russo Claudio; Russo Federica; Salvia Claudio; Sannino Patrizia; Scarfiglieri Salvatore; Stabile Nicola; Staiano Oreste; Vassallo Pasquale; Vetromile Esmeralda; Villani Daniela; Vitale Liliana Bianca; Zaccaro Claudio.

Lista Alessandra Clemente Sindaco: Coccia Elena, Cecere Claudio, Galiero Rosaria, Vernetti Francesco, Zimbaldi Luigi, Bismuto Laura, Luongo Antonio, Valentino Luigi detto Gigi, Ascione Gennaro, Borrelli Maria Rosaria, Cacchiullo Valentina, Caputo Paolo, Ciaravolo Giuseppe, Ciccarelli Crescenzo, Cioffi Anna, Conato Emanuele, Coraggio Francesco, D’Alessio Francesco, D’Archi Mauro, De Falco Ernesto, De Martino Paolo, Del Giudice Alessandra, Delle Cave Fabio, D’Uonno Rosario, Esposito Emanuela, Franco Marika, Gaeta Anna, Maglione Carmela , Masia Margherita detta Rita, Palomba Giovanna, Picardi Antonio, Piroli Torelli Francesca, Puddu Maria, Rochira Giovanni, Romano Giuseppina detta Giusy, Verde Santo, Visali Antonio detto Antonello, Vittorini Valeria, Wollman Daniela.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

