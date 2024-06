Alberto Cirio è con ogni probabilità rieletto a governatore del Piemonte. Manca solo l’ufficialità ma alle elezioni regionali il candidato del centrodestra, presidente uscente, ha trionfato e secondo le proiezioni ha raccolto circa il 53%. Non ci dovrebbe essere quindi il ballottaggio con Gianna Pentenero del centrosinistra, la cui percentuale è ferma tra il 35 e il 37%. Più in basso gli altri competitor, sotto al 10% sia Sarah Disabato sia Francesca Frediani. Si attende solo lo spoglio ufficiale di tutti i seggi per decretare quindi il trionfo di Cirio, già vincitore in pectore. La maggioranza a sostegno del governatore uscente è la stessa di cinque anni fa, ma è cambiata nelle proporzioni: la Lega è oggi il terzo partito della coalizione, mentre nel 2019 era il primo. E invece Fratelli d’Italia che cinque anni fa era il terzo, oggi è largamente il primo.

Elezioni in Piemonte, rieletto Cirio

Già dopo gli exit poll usciti ieri alla chiusura delle urne, che lo vedevano avanti, Cirio aveva commentato su La Stampa. “Devo finire il lavoro che ho iniziato cinque anni fa”. “Sento di aver fatto il possibile nel mio mandato. In campagna elettorale ho respirato affetto dai piemontesi. E ho completato il giro di 203 Comuni, con tanti sindaci che mi hanno detto: ‘Sa che non era mai venuto a trovarci nessun presidente della Regione?'” ha aggiunto Cirio, parlando di programmi: “I cittadini chiedono soprattutto due cose: salute e salari. Il piano socio-sanitario regionale è una delle priorità, integrando ospedali, territorio e assistenza agli anziani”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani