Sarebbero stati avvistati cinque cadaveri e i resti dell’elicottero scomparso giovedì sull’Appennino reggiano. Le ricerche del velivolo, su cui viaggiavano sette persone (il pilota padovano di 33 anni Corrado Levorin e i passeggeri, imprenditori turchi e libanesi: Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker Ucak, Erbilaltug Bulent, Chadi Kreidy e Tarek El Tayak) si stanno concentrando sul monte Cusna, cima dell’Appennino reggiano.

È questa l’area dove sono stati individuati un cratere, dei detriti e soprattutto cinque corpi senza vita, che sarebbero carbonizzati. A segnalare ai soccorritori i resti dell’elicottero, decollato da Lucca e diretto a Treviso, scomparso giovedì scorso, è stato un escursionista che si trovava nell’area.

L’elicottero si sarebbe schiantato sul greto di un torrente, il Lama, al passo degli Scaloni, 1.922 metri d’altitudine, a due chilometro dal rifugio Segheria. Sul posto sono presenti Aeronautica militare, Soccorso alpino, Guardia di finanza e Carabinieri di Castelnuovo Monti.

L’elicottero scomparso era partito il 9 giugno alle 9.30 del mattino dall’aeroporto di Capannori Tassignano, in provincia di Lucca, ed era diretto nel trevigiano: l’ultima traccia da cellulare, era stata rilevata intorno alle 11 e 50 nei pressi di Pievepelago, sull’Appennino tosco-emiliano.

Elicottero disperso nell’Appennino Tosco-Emiliano: sorvolo sulla vasta area delle operazioni di ricerca, elicottero del reparto volo dei #vigilidelfuoco di #Bologna in ricognizione aerea [#10giugno 10:30] pic.twitter.com/9lUSfZxdta — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 10, 2022

Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta di Modena, ci sarebbe un video di pochi secondi inviato via chat da uno dei sei passeggeri a suo figlio, che mostra il volo nel mezzo di un violento temporale, prima del ‘blackout’. Il destinatario dl filmato, il figlio di uno dei due manager libanesi a bordo, non lo ha diffuso, a fronte delle indagini in corso.

Intanto la Procura della Repubblica di Lucca ha avviato una inchiesta sulla scomparsa dell’elicottero: l’ipotesi di reato avanzata dagli inquirenti sarebbe quella di disastro colposo e al momento non vi sarebbero iscritti sul registro degli indagati.

