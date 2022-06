Un elicottero con sette passeggeri a bordo risulta disperso sull’Appenino tosco-emiliano, tra le province di Modena e Lucca.

Secondo le prime informazioni, sarebbe partito da Capannori Tassignano (Lucca) oggi 9 giugno alle ore 9:30. L’ultima segnalazione lo collocherebbe nella zona di Pievepelago, nel territorio sopra le montagne del Modenese, vicino al confine con la Toscana.

Le ricerche

L’allarme è stato dato dalla Prefettura di Modena intorno alle 16, quindi diverse ore dopo dalla partenza del velivolo, che sarebbe sparito dai radar intorno a mezzogiorno. Un elicottero del 118 di Pavullo di Frignano, con personale del soccorso alpino, e un altro mezzo di ricerca e soccorso dell’Aeronautica militare, sono ora in azione per individuare l’elicottero disperso. La zona è impervia, con montagne e boschi. Anche squadre di terra stanno raggiungendo l’area: da Prato è inoltre partita una squadra dotata di apparecchiature in grado di intercettare eventuali segnali dagli smartphone dei passeggeri dell’elicottero. Le ricerche sono coordinate dalle prefetture di Modena e Lucca ed è scesa in campo anche la protezione civile.

Il velivolo sarebbe un Augusta Koala della compagnia Avio Srl. Era diretto a Castelminio di Resana, nel Trevigiano, e non a Pavullo nel modenese come si pensava inizialmente. Lo confermano fonti della Roto Cart, azienda specializzata nella produzione di carta per usi domestici. L’elicottero da tre giorni faceva la spola tra Lucca e il Trevigiano per portare alcuni buyer in azienda. A bordo c’erano, secondo il titolare della Roto Cart Giuliano Gelain, 4 cittadini turchi e due libanesi, oltre al pilota. “Sono convinto che non si sia schiantato – afferma Gelain all’Ansa – altrimenti, secondo i tecnici, sarebbe partito un segnale di allarme, che noi non abbiamo mai ricevuto.”

Articolo in aggiornamento

© Riproduzione riservata

Redazione