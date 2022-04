È il dramma della morte e anche quello della solitudine quello che avvolge una coppia di anziani a Udine. Quando i Vigili del fuoco hanno sfondato la porta della loro casetta di villa Primavera a Campoformido, hanno trovato marito e moglie morti, mummificati. Probabilmente erano lì da mesi ma nessuno se ne era accorto. Nessuno li aveva cercati.

Lei, Antonilia Finotto, 72 anni, è stata trovata distesa a terra in una camera da letto. Lui, Paolo Simonetti, di 66, era invece nel soggiorno, sempre del primo piano. A dare l’allarme è stato un parente che da tempo non riusciva a contattare i coniugi che abitavano nella villetta. L’uomo, fino agli ultimi giorni, non si era preoccupato perché la coppia era solita trascorrere lunghi periodi all’estero. L’ultimo contatto risaliva allo scorso settembre.

Quando però i vigili del fuoco hanno sfondato la porta e sono entrati in casa hanno fatto la macabra scoperta. Oltre ai loro corpi c’era materiale di ogni tipo, accatastato ovunque, in più stanze. La casa da tempo appariva trascurata, coperta quasi completamente dalla vegetazione. Dopo aver completato tutti gli accertamenti medico-legali e investigativi nella tarda serata di ieri, le forze dell’ordine che indagano sulla morte dei due anziani, hanno escluso responsabilità di terzi nel loro decesso.

Soltanto ulteriori approfondimenti consentiranno di stabilire la causa della morte e soprattutto la data. Si ipotizza che questa possa essere avvenuta lo scorso ottobre. Oltre alle indicazioni che saranno fornite dall’anatomopatologo, saranno esaminati anche i cellulari degli anziani, per verificare a quando risalgono gli ultimi contatti in entrata e in uscita. Un vero dramma, quello della solitudine.

