Sono ore di grandissima apprensione per le famiglie di Elisa Comparone, 12 anni e Maria Radu, 13 anni. Le due amiche di Civitavecchia sono scomparse da più di 48 ore da casa. Le famiglie hanno sporto denuncia dopo non essere riuscite a mettersi in contatto con le due ragazzine per tutto il giorno precedente. “È scomparsa mia figlia da Civitavecchia si chiama Elisa Comparone ha 12 anni è alta 1,60 capelli neri occhi verdi stava insieme ad un’amica Maria Radu”. Ha scritto su Facebook Rosa Funicello, originaria di Francolise in provincia di Caserta.

Nel dare l’allarme le famiglie hanno fornito sui social foto e descrizioni delle due ragazze. E chiedono l’aiuto di tutti affinchè vengano individuate e riportate a casa. “Dove sei figlia mia? Ritorna da noi, tutto si risolve. Non è successo niente fatti viva ti aspettiamo tutti a braccia aperte”, ha scritto ancora la mamma di Elisa che aspetta disperata notizie attaccata al telefono. I cellulari delle due ragazze sono spenti, ma gli investigatori stanno cercando di ricostruire i loro movimenti seguendo le celle agganciate dai loro smartphone. Potrebbero essersi fermate in qualche località sul litorale dirette verso Roma, tra cui Fregene o Centocelle.

Alle 4 del mattino una storia pubblicata su Instagram ha fatto pensare ad un allontanamento volontario. L’ultimo avvistamento, come spiega a RomaToday anche Rosa Funciello, la mamma di Elisa, è avvenuto alle 5:10 di mercoledì mattina alla stazione di Civitavecchia. Le due ragazze avrebbero preso un treno per Tiburtina: “Elisa e Maria erano state viste il giorno prima al mare con i due fidanzati. Uno dei due ha 22 anni. Ci sentiamo anche con i genitori di Maria. Vogliamo che tutto si risolva presto”.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le due ragazzine si sarebbero allontanate approfittando del fatto di essere rimaste sole. Solo qualche ora dopo i familiari si sono accorti che non c’erano più. Le ricerche sono scattate subito. Vanda Palmerini, nonna di Elisa lancia l’appello: “Se avete visto queste due ragazze, Elisa e Maria, fatecelo sapere – ha detto intervistata da Trc – Tornate a casa, mi manchi. Non ce la faccio più. Cercate di liberarvi da queste due persone. Aiutatele, sono solo due ragazzine. Se le vedete portatele alla polizia. Sono con due ragazzi, uno è biondo l’altro è moro”.

Intanto continuano le indagini e le analisi dei tabulati telefonici. l momento gli investigatori stanno controllando anche gli scali ferroviari della Capitale e in provincia, al vaglio ci sarebbero anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli scali. Si cerca di ricostruire il percorso che le due ragazze potrebbero aver fatto nelle ultime ore e di trovare conferme al fatto che non fossero da sole.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro