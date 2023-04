“Il livello di sofferenza è stato decisamente alto”. Parola di Elon Musk, che in una intervista esclusiva alla Bbc ha parlato a lungo della recente acquisizione, avvenuta nell’ottobre dello scorso anno, di Twitter, il social network che si va così a sommare a Tesla e SpaceX, le altre due società di cui è proprietario.

Il controverso imprenditore ha scelto non per caso di concedere l’intervista all’emittente di stato britannica. Nei giorni scorsi vi era stata una forte polemica tra Twitter/Musk e la Bbc per la scelta del social network di porre un’etichetta sotto al nome profilo del media inglese in cui veniva descritta come “testata finanziata dal governo”, suggerendo di fatto una mancanza di indipendenza e una presunta inattendibilità del suo lavoro giornalistico.

Forse anche per ricucire lo strappo, Musk ha quindi concesso a sorpresa una intervista al giornalista James Clayton, che con soli 20 minuti di preavviso è stato invitato nella sede Twitter di San Francisco. A lui l’imprenditore di origini sudafricane ha innanzitutto rivelato che da quando ha assunto il controllo dell’azienda ha ridotto il personale di Twitter da 8.000 a 1.500 addetti: un’operazione che il Ceo di Tesla e SpaceX ha definito “dolorosa” perché al momento dell’acquisizione la società aveva “solo quattro mesi di vita”.

“Non è stata una festa. Gli ultimi mesi sono stati piuttosto stressanti, non è stata una situazione facile. È stato piuttosto doloroso. Mi domando: sono stati commessi degli errori in questo tempo? Certo. Ma tutto è bene ciò che finisce bene”, ha spiegato Musk rispondendo alla domanda di Clayton su un suo possibile “pentimento” in relazione all’acquisto di Twitter per la cifra record di 40 miliardi di dollari.

Elon Musk, boss of Twitter and CEO of Tesla and SpaceX, has given a rare interview to the BBC.

He spoke to our correspondent James Clayton at Twitter HQ this eveninghttps://t.co/zj6h1L9q4M pic.twitter.com/zIqjlem3vr

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 12, 2023