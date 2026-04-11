L’Europa ha fatto passi avanti reali nella riduzione della dipendenza dal gas russo, ma la vicenda di TurkStream dimostra quanto la transizione resti incompleta e politicamente fragile. Il punto non è solo energetico: è giuridico, strategico e istituzionale. Quando un’infrastruttura diventa oggetto di securitizzazione politica, il rischio è quello di alterare gli equilibri dell’Alleanza Atlantica e di indebolire la coesione europea proprio mentre serve rafforzarla a sostegno dell’Ucraina e della stabilità globale.

Il dato di partenza è chiaro. Dopo il 2022, l’Unione Europea ha ridotto drasticamente l’import di gas russo, ma non lo ha eliminato del tutto. Alcuni Paesi dell’Europa centro-orientale, tra cui l’Ungheria, continuano a dipendere in misura significativa da flussi che oggi transitano quasi esclusivamente attraverso TurkStream. Questa infrastruttura, dunque, non è più solo un gasdotto: è diventata un nodo critico, una infrastruttura strategica residua che concentra vulnerabilità tecniche e tensioni politiche. È in questo contesto che si inserisce la posizione di Budapest. Il governo di Viktor Orbán tende a trasformare la propria dipendenza energetica in una leva negoziale, spostando il tema dal piano economico a quello della sicurezza nazionale. Si tratta di una strategia comprensibile sul piano degli interessi, ma problematica sul piano europeo. Se ogni vulnerabilità nazionale diventa una linea rossa politico-strategica, il rischio è la frammentazione dell’azione comune.

Ancora più delicata è la questione giuridica legata all’evocazione dell’Articolo 5 della NATO. Il principio della difesa collettiva non è un automatismo, ma una decisione politica fondata su presupposti precisi: attacco armato, attribuzione chiara e valutazione condivisa. Estendere questo meccanismo alla protezione indiretta di infrastrutture energetiche significa forzare il quadro normativo e introdurre ambiguità pericolose. La NATO non può diventare uno strumento di tutela di interessi energetici nazionali, pena la perdita della sua funzione primaria. Sul piano geopolitico, la questione si intreccia con la guerra in Ucraina e con il confronto più ampio tra modelli di ordine internazionale. Sostenere Kyiv significa anche accettare i costi della transizione energetica e della riduzione delle dipendenze strategiche da Mosca. In questo senso, le ambiguità ungheresi appaiono in contrasto con la necessità di una linea europea coerente e solidale. Allo stesso tempo, non si può ignorare la dimensione globale del problema. Le tensioni in Medio Oriente, l’instabilità dei mercati energetici e le dinamiche di competizione tra grandi potenze rendono ogni infrastruttura critica un potenziale bersaglio. Ma proprio per questo è necessario evitare derive nazionali che trasformino ogni rischio in una crisi sistemica.

La risposta europea deve essere riformista e pragmatica. Serve accelerare la diversificazione delle fonti, investire in interconnessioni e rafforzare i meccanismi di solidarietà interna. Ma serve anche un chiarimento politico: la sicurezza energetica è un bene comune europeo, non un terreno di contrattazione individuale. Infine, c’è una questione di credibilità. L’Europa che sostiene l’Ucraina e difende il diritto internazionale non può permettersi ambiguità interne che indeboliscano la propria posizione. La sfida è trasformare una vulnerabilità in un’occasione di integrazione, non in un fattore di divisione. TurkStream, in fondo, è solo un simbolo. La vera partita riguarda la capacità dell’Europa di restare unita, coerente e fedele ai propri principi in un mondo sempre più instabile.

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Riccardo Renzi