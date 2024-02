L’epidemia di colpi di Stato che ha travolto l’Africa occidentale oggi ha visto anche il Ciad precipitare nel caos. Le notizie sono ancora frammentarie ma sembra che l’oppositore Yaya Dillo abbia organizzato un attacco contro l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza dello Stato. I partiti dell’esercito fedeli al presidente Idriss Déby sono stati visti concentrarsi nel quartiere governativo mentre in varie parti della capitale si sentivano gli spari. L’attacco sarebbe stato respinto ma si contano i morti nelle strade di N’Djamema.

Stando alle notizie riportate dal sito Tchad One, la sede del partito politico di Dillo sarebbe stata bombardata dalle forze armate ciadiane. Forse lo stesso leader sarebbe rimasto ucciso negli scontri, ma mancano le conferme ufficiali. Insieme a Dillo sarebbe coinvolto nel tentativo di colpo di stato anche lo zio del presidente, il generale Saleh Deby, fratello dell’ex presidente del Ciad. Un gruppo di militari ribelli si sarebbe diretto verso il palazzo presidenziale, ma asserragliandosi nel centro del potere di N’Djamena.

La connessione Internet è stata bloccata per diverse ore ed anche i segnali radio e televisione sono molto disturbati. Il Ciad aveva visto il passaggio passaggio passaggio di potere da Padre a Figlio con un colpo di stato istituzionale appoggiò dalle forze armate armate, ma oggi sembra di capire che la dissidenza era rimasta intatta anche in vista delle elezioni presidenziali che si sarebbero dovute tenere il 6 maggio. Resta da capire se dietro quest’ennesimo tentativo di colpo di Stato ci sia ancora una volta volta la mano russa come abbiamo già visto in Mali, Burkina Faso e Niger.

Matteo Giusti Matteo Giusti, giornalista professionista, africanista e scrittore, collabora con Limes, Domino, Panorama, Il Manifesto, Il Corriere del Ticino e la Rai. Ha maturato una grande conoscenza del continente africano che ha visitato ed analizzato molte volte, anche grazie a contatti con la popolazione locale. Ha pubblicato nel 2021 il libro L’Omicidio Attanasio, morte di una ambasciatore e nel 2022 La Loro Africa, le nuove potenze contro la vecchia Europa entrambi editi da Castelvecchi

