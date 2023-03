Errico Porzio sbarca sul lungomare di Napoli. Il celebre pizzaiolo, infatti, apre un’altra sede napoletana. E dopo quella storica di via Cornelia dei Gracchi e quella di via Scarlatti (appena riaperta dopo aver raddoppiato la capienza) lo farà nel posto più prestigioso di Napoli: sul lungomare, precisamente in via Partenope 11 e con una inaugurazione che potrebbe essere molto affollata.

Con un video pubblicato sui suoi canali social, infatti, Porzio chiama a raccolta quanti lo seguono e apprezzano le sue pizze. Poi racconta e mostra il nuovo locale. Oltre 150 posti esterni e 80 interni serviti da tre forni (di cui uno senza glutine). Ma non è finita, al piano inferirore c’è una grande sala da 80 coperti con un ulteriore forno per feste private. Ma la particolarità sarà la sala “S’ magn e nun s’ pav” (“Si mangia e non si paga“). Errico Porzio, anche nel salotto buono della città, mantiene la sua umiltà e ci tiene a conservare le origini delle sue pizzerie che ha sempre definito “popolari“. Ed è per questo che all’interno del locale ci sarà una sala dedicata alle famiglie meno abbienti con prezzi calmierati e anche alcuni posti riservati ad alcune associazioni per particolari categorie di persone che non possono permettersi una pizza sul lungomare di Napoli.

E il “si mangia e non si paga” ispira anche l’inaugurazione. Infatti venerdì 17 marzo dalle 18,30 Porzio inaugurerà il locale offrendo pizze a tutti proprio in omaggio della frase che Andrea Trocino, giovane e talentuoso pizzaiolo cresciuto con Porzio scomparso qualche mese fa, ripeteva sempre nei video del maestro pizzaiolo.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

