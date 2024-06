Ancor prima di tagliare il traguardo Filippo Tortu spalanca le braccia e si abbandona ad un grido di gioia. Sa già di aver vinto in scioltezza la gara che ha reso più orgogliosa l’Italia dell’atletica, quella della staffetta 4×100: “Volevo regalare un oro a mio padre, il mio allenatore, nei 200 metri. Non ce l’ho fatta, è arrivato l’argento, ma ora posso dedicargli questo grande successo di squadra”.

I fantastici quattro si confermano anche a livello continentale, agli europei di Roma, e stavolta non hanno avversari. Matteo Meluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu si lasciano alle spalle con un netto distacco Olanda e la Germania. Il tempo spaziale di 37”82, contro il 38”46 degli Orange e il 38”52 tedesco. La mente va ancora al 37″50 di Tokyo. Allora, al posto di Merluzzo c’era Desalu, ma il terzetto ormai rodato, con le stesse posizioni, con Jacobs in curva e Tortu nello sprint finale, non ha deluso le aspettative.

“Era l’obiettivo che ci eravamo posti, vincere, a prescindere dal tempo. Ci tenevamo parecchio”, ha detto Patta ai microfoni della Rai. “Siamo entrati in pista molto carichi, pieni di energia, volevamo questa vittoria e ce la siamo presa. Il movimento è davvero cambiato”, ha aggiunto Jacobs. “Non ho parole, sono molto emozionato, eravamo tranquilli, sapevamo quello che potevamo fare”, ha rimarcato Meluzzo. Ma il dettaglio più curioso lo racconta Tortu: “C’era talmente tanto casino che ho avuto paura di non sentire Lorenzo al momento del passaggio del testimone, sono davvero contento di aver condiviso la pista con loro ma anche con il resto della squadra che si è preparata per questa gara”

La vittoria nel medagliere

In serata anche l’argento della 4×400 con Luca Sito, Vladimir Aceti, Riccardo Meli ed Edoardo Scotti, il secondo posto di Larissa Iapichino nel salto in lungo, il bronzo di Arese nei 1500m. L’ultimo oro italiano conferma la prima posizione nel medagliere alla fine della rassegna: gli azzurri vincono con numeri record, 24 medaglie: 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco