Doveva essere a casa perché sottoposto agli arresti domiciliari, invece è evaso per fare una rapina insieme a un complice. Volevano rubare un orologio di valore di un passante due sono stati bloccati dalla folla. Il complice è riuscito a fuggire ma l’uomo, un 29enne di Acerra, è stato accerchiato dalle persone che erano in strada: ha reagito esplodendo colpi di pistola e ferendo tre persone. I tre sono stati subito soccorsi e l’uomo affidato alle forze dell’ordine. Momenti di panico a Gianturco, quartiere alle porte di Napoli, lunedì 31 ottobre in via Carlo di Tocco.

Il 29enne era ristretto ai domiciliari per una precedente accusa di tentato omicidio. Ha deciso di uscire di casa insieme a un complice armato di una pistola risultata poi rubata nell’aprile 2021 a Corbara (Sa). È arrivato in via Carlo di Tocco in sella a uno scooter insieme al complice e ha tentato di portare via un orologio di valore a una persona che passava di là. Il malcapitato ha reagito gridando e richiamando l’attenzione di quanti erano in strada. Più passanti sono intervenuti in soccorso: il conducente della moto si è dato alla fuga lasciando il 29enne sul posto.

Trovandosi praticamente accerchiato dalla folla ha reagito colpendo tre persone. Probabilmente le persone intervenute avevano immaginato che quella pistola fosse finta. Soccorsi immediatamente, i tre feriti non sono in pericolo di vita. Il 29enne è invece stato consegnato alla polizia. È stato arrestato per rapina pluriaggravata, porto abusivo di arma e di nuovo, tentato omicidio, lesioni personali ed evasione.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

