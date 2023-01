La forza politica anti-casta per eccellenza che invece fa la corsa per ottenere gli ultimi privilegi da parlamentare.

È il paradosso del Movimento 5 Stelle, che sulla narrazione della lotta alla “Kasta” hanno ottenuto i primi grandi risultati elettorali, che poi li hanno spinti fino a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte.

Privilegi che ben 30 ex parlamentari pentastellati sono corsi a intascare sul finire della scorsa legislatura, tra luglio e ottobre, accaparrandosi attraverso l’agenzia di viaggi convenzionata della Camera Carlson Wagonlit, carnet di biglietti omaggio (da 10 a 15 ticket ciascuno) per l’Alta velocità di Trenitalia e Italo.

A rivelarlo oggi è Il Foglio, che parla di 30 ex parlamentari grillini sui 38 beneficiari dei carnet per viaggiare gratis. Il quotidiano rivela che la spesa nei mesi presi in esame è stata di 82.520 euro, di cui 50.740 solo ad ottobre: segno evidente di una vera e propria corsa al carnet per poter viaggiare gratis lungo lo Stivale.

Il giornale non pubblica i nomi, di cui è a conoscenza, ma indica invece l’appartenenza politica: la larghissima maggioranza è dunque di ex parlamentari pentastellati.

Tra questi però ci sono delle differenze: dieci sono rimasti nel gruppo parlamentare M5S fino al termine della legislatura, salvo poi non esser stati ricandidati per il tetto al doppio mandato, mentre altrettanti sono passati negli ultimi mesi del governo Draghi sotto le insegne di ‘Insieme per il futuro’, il micropartito di Luigi Di Maio che ha floppato alle elezioni del 25 settembre dopo la scissione dal Movimento.

Altri dieci, scrive ancora Il Foglio, erano nel gruppo Misto, ma pure loro nel 2018 furono eletti sotto le 5 Stelle. A chiudere il gruppo dei 38 sono quattro parlamentari renziani, due della Lega e uno a testa per Partito Democratico e Fratelli d’Italia.

Proprio il sostanziale “abuso” nelle richieste di carnet viaggi aveva spinto gli uffici della Camera a contattare i destinatari, ricordando loro che il beneficio era valido solo per i parlamentari in carica.

Redazione

Carmine Di Niro