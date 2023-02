Dopo la settimana ad alta tensione del Festival di Sanremo, che aveva visto Fedez – nome d’arte del cantante Federico De Lucia, marito dell’influencer imprenditrice Chiara Ferragni – protagonista assoluto con fuori programma e siparietti scabrosi, ecco che il rapper torna all’attacco: questa volta del giornalista Mario Giordano e della sua trasmissione su Rete4 “Fuori dal Coro”. Colpevoli, secondo l’accusa di Fedez, di aver lavorato a un’inchiesta sul tema: Fedez è gay?

Il cantante ha pubblicato una serie di stories in cui ha prima mostrato un pezzo registrato di una conversazione telefonica avuta con una giornalista – una presunta giornalista di “Fuori dal coro”, al momento non risultano essere emerse altre prove – e poi ha lanciato un messaggio al conduttore e al programma. Stando alla ricostruzione del cantante la giornalista della trasmissione di Rete4 stava interrogando diversi suoi amici d’infanzia chiedendo loro della sua presunta omosessualità – Fedez è sposato con Ferragni, i due hanno due bambini, Leone e Vittoria.

“Oggi ho facilitato il lavoro della giornalista d’inchiesta, una giornalista di ‘Fuori dal coro’, che ha contattato tutti i miei amici di infanzia chiedendo se io sia omosessuale, chiedendo se ho cose da nascondere. Ecco, cara giornalista, io non sono omosessuale, se lo fossi lo direi. E credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste del ca*zo tipo queste. Quindi, caro Mario Giordano, cari amici di ‘Fuori dal coro’, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al ca*zo“, ha detto senza troppi giri di parole Fedez.

“E perché mai Fuori dal coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me, per vedere se sono omosessuale o meno? Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Vi siete presi male, eh? Mario Giordanino… teste di ca*zo”, ha aggiunto facendo riferimento riferendosi alla performance andata in scena a Sanremo sulla nave Costa Smeralda, in cui ha strappato una foto del viceministro Bignami vestito da nazista.

“Mi sento veramente troppo buono oggi, perché io non posso fare e dare lezioni di morale o di coerenza a nessuno però ci metto sempre la faccia – prosegue -. E mi sembra veramente ingiusto non taggare il profilo della giornalista, però non lo faccio perché se no piangerebbe da oggi fino a che non uscirebbe il servizio. Quindi va bene così, non vedo l’ora di vedere questa grande inchiesta su Fedez e se Fedez era gay quand’era adolescente…”. Per finire anche un riferimento, un insulto a Giordano e alla sua voce.

Il giornalista ha in seguito risposto con un post nel quale ha smentito qualsiasi inchiesta di suoi giornalisti e della sua trasmissione sull’argomento. “Caro Fedez ti sei sbagliato – si legge nel post del programma-: “Fuori dal coro” non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”.

Redazione