Sanremo, è bufera sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical durante la finale del 73esimo Festival della canzone italiana. Si è arrabbiata Chiara Ferragni che pare non abbia perdonato il marito per il gesto che tra le altre cose le ha rubato la scena e ora ad arrabbiarsi è anche l’associazione Onlus Pro Vita e famiglia che ha diffuso un comunicato per informare i cittadini di aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Saremo. E così dopo la Procura di Imperia che ha indagato Blanco per aver distrutto centinaia di rose mentre si esibiva sul palco dell’Ariston, arrivano rogne anche per Fedez e Rosa Chemical.

Nel comunicato diffuso dalla Onlus dell’onorevole Carlo Giovanardi, ex Ministro per i rapporti con il Parlamento con delega alla famiglia e dell’avvocato Valerio Cianciulli, si legge “Gli italiani sono indignati per quella sceneggiata in luogo pubblico: i responsabili vanno puniti”. L’accusa è di atti osceni in luogo pubblico, i due artisti sarebbero accusati di aver “imitato un rapporto sessuale in diretta televisiva. Si tratta di un comportamento inaudito e grave che ha provocato un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e il disgusto causati dalla volgarità di comportamenti che coinvolgono la sfera sessuale”.

Un comportamento inaccettabile secondo la Onlus, niente performance artistica o siparietto divertente, per Giovanardi e Cianciulli che hanno raccolto oltre 37mila firme di italiani indignati per il bacio della discordia. “Vanno Puniti” è l’imperativo categorico. E così interpellato da ilGiornale.it l’ex ministro ha aggiunto: “Fedez e sua moglie esaltano la droga, agevolano le organizzazioni criminali e creano una miseria indicibile che la comunità terapeutica deve correggere”. Non è finita: “Fedez è una delle persone più importanti che abbia mai incontrato: Rai Uno ha cambiato nome in Gay Uno. Se accettiamo che siamo in un Paese libero e ognuno vive come vuole, è impossibile che la televisione di Stato sia responsabile di qualsiasi illecito, compreso il bacio di due uomini, ma perché questo debba accadere a Sanremo non è chiaro”. Parole durissime.

Chi sembra non essersi assolutamente pentito del bacio è Rosa Chemical che ha commentato così la vicenda: “Ho sempre amato essere un artista di rottura e, visto quello che è successo, qui qualcosa da rompere c’era, altrimenti avrei rotto solo le palle”. E ancora: “Fedez era imbarazzato ma l’imbarazzo del cantante più famoso d’Italia è stato bello, divertente, vero. E di fronte a una manifestazione di affetto fra due amici si è finiti a discutere di ‘consensò e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palcoscenico più importante d’Italia. Una follia”.

