Doveva essere una festa in spiaggia di mezza estate tra universitari ma in pochi istanti si è trasformata in una bolgia di panico. È successo intorno alle 2 di notte a Taranto, nel discopub Yachting club di San Vito. Dieci persone sono rimaste ferite, una in modo grave tanto che è ricoverata in prognosi riservata, le altre in modo meno serio, anche se qualcuno di loro è stato sottoposto a intervento chirurgico per l’estrazione dei proiettili.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la festa a cui hanno preso in parte in circa trecento universitari era al culmine quando è scattata una rissa. La lite sarebbe esplosa tra due gruppi di giovani, uno di Grottaglie e l’altro del quartiere Tamburi, un ragazzo avrebbe impugnato una pistola calibro 9 cominciando a sparare e colpendo quattro ragazze e sei ragazzi tra i 20 e i 28 anni. Qualcuno è stato raggiunto dai proiettili, altri si sono feriti nella fuga.

Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale con ambulanze del 118. Sul posto sono intervenute pattuglie della Squadra Mobile e della Squadra Volante. Una persona sarebbe stata fermata dalla Polizia. La Polizia di Stato sta indagando sul grave fatto di sangue e sarebbe sulle tracce dell’autore della sparatoria che potrebbe essere uno soltanto.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

