La tragedia si è consumata in pochi istanti. Rossella Di Fuorti, 40 anni, del quartiere Soccavo di Napoli, era andata al ristorante di sushi per festeggiare il suo compleanno, quando è rientrata a casa poco dopo si è sentita male ed è morta. Inutili sono stati i soccorsi: per la giovane donna non c’è stato nulla da fare. Una tragedia enorme: Rossella lascia due bambini. E’ giallo sulle cause della morte: gli investigatori hanno avviato tutte le indagini per capire se quell’assurda e improvvisa morte possa essere in qualche modo collegata al pranzo a base di sushi.

Era un giorno di festa trascorso insieme alla famiglia. Venerdì 10 febbraio avevano festeggiato con un pranzo in un ristorante giapponese a base di sushi. Tornati a casa La donna prima ha iniziato a vomitare, poi ha avuto un collasso ed è morta sul colpo. Secondo quanto riportato dall’Agi, per i genitori la morte, avvenuta per arresto cardiocircolatorio, sarebbe legata a un pranzo al ristorante giapponese proprio per festeggiare i suoi 40 anni; da ristorante la donna era tornata alle 15 e alle 16 si sarebbe sentita male.

Dopo la denuncia dei familiari, la Procura partenopea ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. Le indagini sono delegate ai carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazioni e sanità, che hanno ispezionato a lungo il ristorante della zona occidentale di Napoli dove Rossella Di Fuorti aveva pranzato. I militari hanno anche sequestrato campioni di cibo che saranno analizzati. Resta il dramma di una famiglia distrutta. Il marito aveva regalato a Rossella una macchina nuova con tanto di fiocco rosa. Questa mattina tutta la famiglia sarebbe dovuta partire per Roccaraso per vivere insieme altri momenti di gioia.

