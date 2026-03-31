Non solo gli Azzurri di Gattuso
Finali Playoff Mondiali 2026: probabili formazioni e dove vedere tutte le partite a che ora
Stasera andranno in scena le finali per gli ultimi posti al Mondiale 2026. Oltre agli Azzurri, in scena altre tre partite
Archiviate le semifinali di giovedì scorso, le otto nazionali rimaste si sfideranno in quattro finali per qualificarsi ai Mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Ecco quali sono le partite e dove si potranno vedere.
Bosnia ed Erzegovina-Italia
Dopo il 2-0 maturato giovedì a Bergamo contro l’Irlanda del Nord, gli uomini di Gattuso se la vedranno a Zenica contro la Bosnia di Dzeko e compagni, reduci invece dalla vittoria in Galles ai calci di rigore. I bosniaci hanno promesso un clima ostico, nonostante gli appena 16 mila posti che conta il Bilino Polje. Tra i convocati del CT per questa gara, restano fuori Caprile, Coppola, Cambiaghi, Scalvini e Scamacca. La formazione che scenderà in campo dovrebbe essere la stessa che ha battuto l’Irlanda del Nord, ma occhio alle possibili sorprese Palestra e Pio Esposito al posto di Politano e Retegui. La partita si giocherà alle 20.45 e sarà trasmessa in chiaro su Rai 1.
Svezia-Polonia
Le due Nazionali si sfideranno alla Strawberry Arena di Solna. Graham Potter farà di nuovo affidamento su Albert Gudmunsson e Viktor Gyokeres, mentre la Nazionale di Jan Urban potrà contare su Zielinski (autore del goal vittoria in semifinale) e sull’intoccabile Lewandowski davanti. La partita, in scena alle 20:45, si potrà vedere su SkySport Max.
Kosovo-Turchia
Gli uomini di Vincenzo Montella si giocano le loro chance di staccare il pass per i Mondiali di giugno in Kosovo, allo Stadiumi Fadil Vokrri di Pristina. I padroni di casa giocheranno con la coppia d’attacco Muriqui-Asllani, con Vojvoda esterno di centrocampo in quello che sarà un 4-4-2. Tra le file turche, pronti i trequartisti Yilmaz, Guler e Yildiz alle spalle di Akturkoglu. In mediana recupero lampo per Calhanoglu, in difesa Muldur. Anche questo match è previsto alle 20:45, e sarà visibile su SkySport Calcio.
Repubblica Ceca-Danimarca
I padroni di casa si giocano tutto in questa finale, dopo la rocambolesca vittoria per 4-3 a Praga contro l’Irlanda. Anche questa volta la capitale ceca sarà protagonista, con le luci dell’ Epet Arena che si accenderanno per dar vita a questa gara. Il CT Koubek è pronto a confermare Schick e Sulc alle spalle di Chory nel 3-4-2-1, gli ospiti danesi faranno invece affidamento sulla punta di diamante Hojlund, con Isaksen, Froholdt e Damsgaard a supporto. In contemporanea con gli altri match delle 20:45, sarà visibile su SkySport Calcio.
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