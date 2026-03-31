Archiviate le semifinali di giovedì scorso, le otto nazionali rimaste si sfideranno in quattro finali per qualificarsi ai Mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Ecco quali sono le partite e dove si potranno vedere.

Bosnia ed Erzegovina-Italia

Dopo il 2-0 maturato giovedì a Bergamo contro l’Irlanda del Nord, gli uomini di Gattuso se la vedranno a Zenica contro la Bosnia di Dzeko e compagni, reduci invece dalla vittoria in Galles ai calci di rigore. I bosniaci hanno promesso un clima ostico, nonostante gli appena 16 mila posti che conta il Bilino Polje. Tra i convocati del CT per questa gara, restano fuori Caprile, Coppola, Cambiaghi, Scalvini e Scamacca. La formazione che scenderà in campo dovrebbe essere la stessa che ha battuto l’Irlanda del Nord, ma occhio alle possibili sorprese Palestra e Pio Esposito al posto di Politano e Retegui. La partita si giocherà alle 20.45 e sarà trasmessa in chiaro su Rai 1.

Svezia-Polonia

Le due Nazionali si sfideranno alla Strawberry Arena di Solna. Graham Potter farà di nuovo affidamento su Albert Gudmunsson e Viktor Gyokeres, mentre la Nazionale di Jan Urban potrà contare su Zielinski (autore del goal vittoria in semifinale) e sull’intoccabile Lewandowski davanti. La partita, in scena alle 20:45, si potrà vedere su SkySport Max.

Kosovo-Turchia

Gli uomini di Vincenzo Montella si giocano le loro chance di staccare il pass per i Mondiali di giugno in Kosovo, allo Stadiumi Fadil Vokrri di Pristina. I padroni di casa giocheranno con la coppia d’attacco Muriqui-Asllani, con Vojvoda esterno di centrocampo in quello che sarà un 4-4-2. Tra le file turche, pronti i trequartisti Yilmaz, Guler e Yildiz alle spalle di Akturkoglu. In mediana recupero lampo per Calhanoglu, in difesa Muldur. Anche questo match è previsto alle 20:45, e sarà visibile su SkySport Calcio.

Repubblica Ceca-Danimarca

I padroni di casa si giocano tutto in questa finale, dopo la rocambolesca vittoria per 4-3 a Praga contro l’Irlanda. Anche questa volta la capitale ceca sarà protagonista, con le luci dell’ Epet Arena che si accenderanno per dar vita a questa gara. Il CT Koubek è pronto a confermare Schick e Sulc alle spalle di Chory nel 3-4-2-1, gli ospiti danesi faranno invece affidamento sulla punta di diamante Hojlund, con Isaksen, Froholdt e Damsgaard a supporto. In contemporanea con gli altri match delle 20:45, sarà visibile su SkySport Calcio.

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Riccardo Tombolini