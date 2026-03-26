Mentre i maggiori campionati europei sono fermi, spazio alle partite delle Nazionali. Dove vederle in Tv? Partiamo dagli Azzurri, che stasera saranno impegnati nella semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord. Il match, come di consueto per la nostra Nazionale, sarà visibile in chiaro su Rai 1. Stesso discorso, ovviamente, per l’eventuale finale di martedì 31 marzo in Galles o in Bosnia. Ma l’Italia non è l’unica Nazionale che scenderà in campo questa sera. Infatti, oltre alla nostra, sono previste altre 7 partite di qualificazioni per il Mondiale, ecco quali.

Turchia-Romania

E’ la prima partita in programma di oggi, l’unica che si gioca alle 18:00 e sarà visibile su Sky Sport Calcio. I padroni di casa sono arrivati secondi nel proprio girone a soli tre punti dalla Spagna (16 per le furie rosse, 13 per i turchi), mentre la Romania si gioca le sue chance di andare ai Mondiali da una delle migliori terze dei gironi (13 punti alle spalle di Austria e Bosnia).

Galles-Bosnia ed Erzegovina

Il match che ci riguarda da vicino, la vincente sarà la nostra avversaria nell’ipotetica finale. 16 punti per i gallesi alle spalle del Belgio (18), 17 punti per la Nazionale di Edin Dzeko, alle spalle dell’Austria (19). La partita sarà visibile su Sky Sport Max e sulla diretta goal di Sky Sport.

Ucraina-Svezia

L’Ucraina arriva a questa partita dalla seconda posizione ottenuta nel girone che ha visto trionfare la Francia, mentre la Svezia arriva a questo spareggio grazie alla vittoria nel proprio girone di Nations League. Infatti, in quello per le qualificazioni ai Mondiali, è arrivata ultima. La partita sarà visibile sulla diretta goal di Sky Sport.

Polonia-Albania

La partita vedrà scontrarsi la Polonia, arrivata seconda nel girone dietro ai Paesi Bassi, e l’Albania, seconda invece dietro all’Inghilterra. Anche in questo caso, la partita è visibile sulla diretta goal di Sky Sport.

Slovacchia-Kosovo

Secondo posto per la Slovacchia nel proprio girone, alle spalle della Germania per solamente tre punti di distacco (15 per i tedeschi, 12 per la Nazionale allenata da Francesco Calzona). Il Kosovo, invece, si è guadagnato la chance dei playoff piazzandosi dietro la Svizzera. Partita in chiaro sulla diretta goal di Sky Sport.

Danimarca-Macedonia

I danesi sono secondi nel loro girone per appena due lunghezze dalla Scozia prima (13 per la Nazionale di Steve Clark, 11 per quella dell’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund). Mentre la Macedonia, squadra che ci fa sobbalzare alla mente brutti ricordi, è un’altra delle miglio terze, e arriva a questa partita avendo conquistato 13 punti alle spalle di Belgio e Galles. Visibile anche questo match sulla diretta goal di Sky Sport.

Repubblica Ceca-Irlanda

Ultima semifinale in programma, vede scontrarsi la Repubblica Ceca, seconda dietro alla Croazia, e l’Irlanda, seconda di appena 3 punti dal Portogallo di Cristiano Ronaldo. Gara che si vedrà, come le altre, sulla diretta goal di Sky Sport. Tutte le partite, ad eccezione di Turchia-Romania in programma alle 18:00, si giocheranno alle 20:45. Per le finali in programma martedì 31 marzo, ancora non sono stati diramati i canali ufficiali, anche se la programmazione dovrebbe essere sempre sui canali di calcio di Sky.

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Riccardo Tombolini