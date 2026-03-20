Archiviato l’infrasettimanale delle coppe europee, è già tempo di Serie A. Si comincia questa sera alle 18:30 con Cagliari-Napoli e si continua alle 20:45 con Genoa-Udinese. La prima sarà visibile solo su Dazn, mentre la seconda anche su Sky. Domani invece, sabato 21 marzo, si inizierà alle 15:00 con Parma-Cremonese, che vedrà Marco Giampaolo all’esordio sulla panchina dei grigiorossi, dopo l’esonero di Davide Nicola. A seguire, Milan-Torino alle 18:00, con i rossoneri chiamati a reagire dopo la sconfitta esterna contro la Lazio, per poter tenere vivo il sogno scudetto. Sabato di calcio che terminerà con la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Sassuolo, in programma alle 20:45. Le prime due sfide saranno visibili solo su Dazn, mentre il posticipo serale tra bianconeri e neroverdi sarà in chiaro anche su Sky.

Questa trentesima giornata di Serie A si chiuderà domenica 22 marzo, complice l’impegno degli Azzurri durante la prossima settimana nei playoff per i Mondiali. Alle 12:30 è previsto il match del Sinigaglia tra Como e Pisa, visibile solo su Dazn. Alle 15:00, invece, giocheranno in contemporanea Atalanta-Verona e Bologna-Lazio, entrambe disponibili su Dazn. Alle 18:00, la Roma ospiterà allo stadio Olimpico il Lecce, dopo la cocente eliminazione di ieri sera dall’Europa League per mano del Bologna. Gara disponibile sia su Dazn che su Sky. A chiudere questo turno di Serie A sarà Fiorentina-Inter, domenica alle 20:45 e sarà un’esclusiva di Dazn.

Giornata da non perdere anche in Serie B, che si aprirà domani, sabato 21 marzo, alle 15:00. con tre partite in contemporanea: Cesena-Catanzaro, Juve Stabia-Spezia e Padova-Palermo. Si prosegue alle 17:15 con Monza-Venezia, un vero e proprio scontro al vertice, e si conclude con Modena-Mantova, alle 19:30. Anche in Serie B, il turno termina domenica. Si comincia alle 15:00 con le canoniche tre partite in contemporanea: Bari-Carrarese, Empoli-Pescara e Sudtirol-Frosinone. Alle 17.15 la Sampdoria ospiterà l‘Avellino e, infine, Virtus Entella-Reggiana alle 19:30. Tutte le partite saranno visibili in chiaro sia su Dazn che su Amazon Prime.

Ma il calcio non si farà solo in Italia: da non perdere in Spagna il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid, in programma domani, sabato 21 marzo alle 21:00 e visibile su Dazn. Dall’Inghilterra, invece, divertimento assicurato per la finale di Coppa di Lega, che vedrà impegnate Arsenal e Manchester City domenica 22 marzo, alle 17:30, a Wembley. La supersfida, sarà visibile gratis, in esclusiva sul canale Youtube di “Cronache di spogliatoio”. Un week end, quindi, all’insegna del grande calcio.

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Riccardo Tombolini