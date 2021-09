Auto in corsa, tallonata da una volante della polizia che finisce fuori strada. Sembra la scena di un film, ma nella notte tra lunedì e martedì è partito un inseguimento lungo via Rocca di Cencia e poi proseguire in via Popoli, percorsa contromano. Ma il tallonamento si è concluso quando la volante della polizia è finita fuori strada, scontrandosi contro un cartellone stradale, in via di Tor Cervara, in zona Roma est.

La dinamica

Alle ore 2.10 del mattino, due agenti di pattuglia in strada hanno intimato l’alt a una Renault 10. L’auto, con a bordo ben sei persone di etnia rom, non ha rispettato l’alt imposto dai poliziotti e si è data alla fuga. Dopo una serie di manovre, la volante della polizia è improvvisamente finita fuori strada schiantandosi contro un cartellone pubblicitario: i due agenti a bordo sono stati subito soccorsi e ricoverati all’ospedale Cristo Re per alcune fratture con una prognosi di 21 giorni.

I sei si sono diretti verso via di Rocca Cencia, braccati da altre volanti. All’altezza di via dei Popoli, il gruppo ha abbandonato la vettura ed è fuggito a piedi nei campi limitrofi, facendo perdere le tracce. Sul posto sono state fatte confluire numerose volanti dalla sala operativa della questura e sono tuttora in corso le ricerche per rintracciare i sei fuggiaschi. La Renault 10 è posta sotto sequestro. Sul caso indagano gli agenti del commissariato San Basilio intervenuti sul posto.

Serena Console