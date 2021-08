Percorreva le strade del centro di Cardito, in provincia di Napoli, a tutta velocità sfrecciando tra le altre vetture con in sottofondo il suono delle sirene solitamente utilizzate dalle forze dell’ordine, pubblicando il tutto su TikTok spiegando anche il ‘metodo’ utilizzato per eludere il traffico, costringere gli altri automobilisti ad accostare per il finto inseguimento messo in scena.

Peccato che i veri carabinieri abbiano acquisito il video diventa virale sul social network e siano riusciti ad identificarlo.

In questo modo un 17enne incensurato di Afragola è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della della Stazione di Crispano. Il giovane dovrà affrontare il processo, mentre le indagini non si fermano per tentare di identificare gli altri responsabili.

Nel video pubblicato su TikTok il 17enne denunciato spiegava cosa accade quando si collega il Bluetooth allo stereo dell’auto e si trasmette “la sirena dei Carabinieri”.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

