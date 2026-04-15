La vittoria elettorale di Péter Magyar segna un passaggio storico per l’Ungheria e per l’intera architettura europea. Dopo sedici anni di governo di Viktor Orbán, il Paese sembra aver scelto con chiarezza una traiettoria diversa: più integrazione europea, più Stato di diritto, più apertura internazionale. La partecipazione record e l’esito netto hanno disinnescato sul nascere qualsiasi rischio di crisi istituzionale sul modello di Assalto al Campidoglio del 2021, rafforzando la credibilità democratica del passaggio di potere.

Negli anni, il sistema costruito da Orbán aveva progressivamente eroso i contrappesi costituzionali, intervenendo su magistratura, media e autorità indipendenti. La nuova maggioranza dispone ora degli strumenti per invertire questa traiettoria e riallineare il Paese agli standard europei. Questo punto è centrale anche sul piano finanziario. I fondi europei congelati negli ultimi anni potrebbero essere progressivamente sbloccati, con effetti immediati sulla finanza pubblica ungherese e sulla capacità di investimento del Paese. Con Magyar, Budapest torna potenzialmente ad essere un partner affidabile nella NATO e un attore cooperativo nelle politiche comuni. La nuova leadership potrebbe accelerare anche la diversificazione delle forniture e integrarsi maggiormente nei corridoi energetici europei. Tuttavia le difficoltà non mancano. Smantellare un sistema consolidato richiederà tempo, capacità amministrativa e politica.

Sul piano della pubblica amministrazione, sarà necessario ricostruire fiducia e professionalità, riducendo le interferenze politiche. Una sfida complessa, ma indispensabile per rendere sostenibile la transizione. Per l’Unione europea si tratta di un’occasione da cogliere: sostenere il nuovo corso ungherese significa rafforzare l’intero progetto europeo. E, soprattutto, dimostrare che integrazione, Stato di diritto e crescita economica sono parti dello stesso disegno. L’Ungheria ha voltato pagina. Ora spetta all’Europa accompagnare questo passaggio, con pragmatismo e visione.

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Riccardo Renzi