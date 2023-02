Francesco Valdiserri tornava a casa, accompagnato da un amico, quando lo scorso ottobre moriva falciato da un’automobile su via Cristoforo Colombo a Roma. Aveva 18 anni. A quattro mesi dalla tragedia il pm Erminio Amelio della Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per la ragazza di 23 anni alla guida dell’automobile. Sarà ora il giudice per le indagini preliminari a valutare gli elementi raccolti dal pm e a decidere quando fissare il processo.

La consulenza dell’esperto ha confermato quello che i vigili avevano riscontrato all’indomani della tragedia. La giovane al volante della Suzuki Swift e l’amico passeggero avevano bevuto, il tasso alcolemico della ragazza era di tre volte superiore al limite. L’auto viaggiava ad almeno 80 chilometri all’ora in un tratto in cui il massimo è fissato a 50 chilometri orari. Secondo la ricostruzione i due avevano sbagliato la traversa dove svoltare, a causare la tragedia una sterzata repentina che ha portato la vettura sul marciapiede.

Il pm, nell’atto di accusa, ha descritto la ragazza come in stato di “alterazione psico fisica”. Prima dell’incidente le era stata sospesa la patente perché aveva rifiutato di sottoporsi al test del palloncino. Valdiserri, figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Luca e Paola, tornava a casa dal cinema. L’amico che era con lui all’altezza di via Giustiniano Imperatore si è salvato. Per una questione di centimetri.

La 23enne, assistita dall’avvocato Paolo Leoni, è agli arresti domiciliari, in terapia di sostegno psicologico. Non ha chiesto scusa alla famiglia Valdiserri, alle prese con il suo percorso di rielaborazione dell’accaduto. Il suo legale ha lasciato intendere che non è ancora pronta. “Purtroppo questa è anche una tragedia della disinformazione. Pochi sono davvero consapevoli dei rischi che corre chi affronta la guida senza la lucidità necessaria: servono campagne mirate”, ha commentato Leoni.

