Amici, compagni di liceo, ma anche tanti appartenenti al mondo della politica. C’erano centinaia di persone questa mattina ad affollare l’ingresso della chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio, a Roma, dove si sono tenuti i funerali di Francesco Valdiserri.

Diciotto anni, la passione per la musica condivisa con gli amici del liceo Socrate, Francesco è morto la notte di mercoledì mentre era sul marciapiedi di via Cristoforo Colombo, quando è stato travolto da un’auto guidata da una ragazza 23enne al volante in stato di ebbrezza, accusata di omicidio stradale e agli arresti domiciliari. Francesco era con un amico e con lui stava raggiungendo la fermata dell’autobus per tornare a casa quando l’auto lo ha centrato.

All’ingresso della chiesa un enorme striscione giallorosso, dai colori della sua amata Roma, e la scritta “Ciao Francesco”. Il 18enne era figlio di due noti giornalisti del Corriere della Sera: Luca Valdiserri, firma del calcio, e Paola Di Caro, cronista politica del Corsera.

Il papà di Francesco, parlando dell’altare dopo la figlia minore, si è rivolto ai giovani: “Ragazzi vi prego se vi capita di bere quando uscite non guidate”, è stato il suo appello. A parlare anche Paola Di Caro: “Gli amici di Francesco hanno riempito la nostra casa di gioia sempre e li aspettiamo sempre – le parole della giornalista – vi chiedo di non lasciarvi andare ai momenti di disperazione, fate di tutto per essere felici se lo volete ricordare. C’è tanto tempo per essere felici e non va sprecato. Vi voglio bene“.

Colme di dolore le parole pronunciate dalla sorella minore di Francesco, Daria, la prima a parlare sull’altare con la voce rotta dall’emozione e dal pianto: “Voglio parlare in prima persona con lui. Stanotte ti ho detto un po’ di cose prima di andare a dormire – le parole della sorella – volevo partire dal colore blu. Tu dicevi sempre che il rosso era troppo banale, che il blu era colore del mare, del cielo, dei tuoi occhi: facevamo a gara a chi li avesse più belli. Io dicevo che erano più belli i miei perché avevano anche un po’ di verde, invece i i tuoi erano tutti blu. Era cosi“.

“Spero di riuscire a portare dentro di me almemo un briciolo della tua brillantezza, della tua intelligenza. Quando a giugno hai fatto l’esame di maturità sono entrata io con te e mi sono commossa tanto anche se non l’ho fatto vedere, eri il piu intelligente di tutti. Non sarò mai come te, mi manchi da morire. Ti voglio tanto bene”, il ricordo della sorella.

A rendere omaggio a Francesco anche la neo presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è giunta ai funerali subito dopo il giuramento del suo nuovo governo dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Quirinale. Con lei anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente del Senato Ignazio La Russa, ma anche il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e le ex ministre Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini.

